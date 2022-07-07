溫網／加博首闖冠軍賽 改寫非洲女單、突尼西亞新紀錄

突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）搶下首張溫網女單決賽門票。（美聯社）

溫網女單4強賽今天首場比賽由第3種子的突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）出戰生涯首闖大滿貫4強賽的德國 老將瑪莉亞（Tatjana Maria），最終27歲的加博以6：2、3：6、6：1搶下首張溫網女單決賽門票，成為公開賽年代以來首位打進大滿貫決賽的突尼西亞選手。

世界排名第2名的加博，去年溫網就闖進8強寫下生涯最佳紀錄，而今年她再度一路過關斬將，僅在8強賽丟掉過1盤，而今天4強賽碰上好友瑪莉亞，加博也在首盤率先出擊，在第3、7局破發後以6：2先下一城。

不過經驗老到的瑪莉亞也在第二盤展開反撲，在第4局破發後以6：3扳平戰局，決勝盤加博攻勢再起，開賽後連破帶保連拿5局聽牌，僅管瑪莉亞在第6局順利保發後，避免被對手賞貝果，但仍是在第7局被加博搶下勝利，賽後加博也帶著瑪莉亞一起在場上接受觀眾歡呼，展現兩人的好交情。

而加博也成為公開賽年代以來，第一位打進大滿貫決賽的突尼西亞人，也是第一位阿拉伯人、第一位非洲女性球員，目前她也草地賽事拉出一波11連勝，並在過去24場比賽中拿下22勝，還有機會挑戰生涯首座大滿貫冠軍。

影片來源：YouTube Wimbledon