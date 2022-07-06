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MLB／本季第3隊 張育成被光芒簽下 總教練對他有2印象

記者蘇志畬／綜合報導
光芒撿走張育成，教頭對他有兩個印象。（美聯社）
光芒撿走張育成，教頭對他有兩個印象。（美聯社）

張育成2日被海盜隊DFA指定讓渡，光芒隊日前在指定讓渡期滿前將他簽下，成為張育成本季效力的第三支大聯盟球隊，總教練凱許（Kevin Cash）對他的初步認識是「防守好」、「經驗多」。

張育成今年開季效力於守護者隊，只是遇到確診加上打擊狀況調整不佳，在5月27日遭到守護者隊指定讓渡（DFA），海盜隊在5月30日接手，但打擊不見起色下，7月2日海盜隊也將張育成放進讓渡名單。

光芒隊決定簽下張育成，原因是二壘手勞爾（Brandon Lowe）背傷，有可能要休息到明星賽，凱許表示：「我對張育成認識不多，但很期待他的到來。」

凱許也向海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）打聽這號人物，「是名好的防守者，能夠守內野各個位置，在印地安人、海盜隊累積了不少大聯盟打席。」

由於張育成已經沒有下放選擇權，媒體「MLBTR」指出，這次到光芒隊的機會可能很短暫，因為原有的內野人力就很充足，不動游擊手法蘭柯（Wander Franco），巴瑞德斯（Isaac Paredes）能守二、三壘打擊又正燙，還有能守一、三壘的狄亞茲（Yandy Diaz），等到勞爾歸隊人力更滿。

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