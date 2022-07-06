MLB／明星賽第2階段決選名單 大谷、艾瓦瑞茲爭DH先發

大谷翔平將與古巴重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）進行明星賽先發最後的爭奪。 （美聯社）

大聯盟今天公布今年明星賽的決選名單，去年在明星賽上演二刀流的大谷翔平 ，今年在美聯的先發DH的票選中排名第二，將與太空人 古巴重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）進行最後的爭奪戰。

大聯盟明星賽票選方式和過去有所不同，除了兩聯盟人氣王賈吉與亞古納確定保送先發外，第一階段投票結果各首位前二高票(外野手為前四高票)的球員，可進入第二階段決選名單，並且重新計票，投票時間也僅有四天，最後將在台灣時間7月11日公布完整先發名單。

而根據第一階段投票結果，藍鳥隊有全聯盟最多的六名球員進入第二階段決選名單，勇士 則以五人居次，至於最受外界關注的天使「二刀流」球星大谷翔平，在指定打擊位置第一階段票選拿到166萬4012票，雖然不敵太空人艾瓦瑞茲的221萬5456張票，但依然進入決選名單，就看兩人對決下球迷能否將他送進明星賽先發。

以下為兩聯盟明星賽決選名單：

一壘手

美聯：藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） vs.水手隊法蘭斯（Ty France）

國聯：紅雀高史密特（Paul Goldschmidt） vs. 大都會阿隆索（Pete Alonso）

二壘手

美聯：太空人亞土維（Jose Altuve） vs. 藍鳥艾斯皮諾（Santiago Espinal）

國聯：勇士奧比斯（Ozzie Albies） vs. 馬林魚齊霍姆（Jazz Chisholm Jr.）

三壘手

美聯：紅襪狄佛斯（Rafael Devers） vs. 守護者拉米瑞茲（José Ramírez）

國聯：紅雀亞瑞納多（Nolan Arenado） vs. 教士馬恰多（Manny Machado）

游擊手

美聯：白襪安德森（Tim Anderson） vs. 藍鳥小畢歇特（Bo Bichette）

國聯：勇士史旺森（Dansby Swanson）vs. 道奇透納（Trea Turner）

捕手

美聯：藍鳥柯克（Alejandro Kirk） vs. 洋基崔維諾（Jose Trevino）

國聯：小熊康崔拉斯（Willson Contreras） vs. 勇士德阿諾（Travis d'Arnaud）

指定打擊

美聯：太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez） vs. 天使大谷翔平

國聯：勇士康崔拉斯（William Contreras） vs. 費城人哈波（Bryce Harper）

外野手

美聯：天使楚奧特（Mike Trout）、藍鳥史普林格（George Springer）、洋基史丹頓（Giancarlo Stanton）、藍鳥小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）四選二。

國聯：道奇貝茲（Mookie Betts）、巨人彼德森（Joc Pederson）、大都會馬堤（Starling Marte）、勇士杜瓦（Adam Duvall）四選二。