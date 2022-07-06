獅子山足球賽踢出「95比0」、「91比1」 主管機關要查

獅子山足球總會正在調查2場球賽的結果，原因是兩場球賽結果分別為「95比0」跟「91比1」，製造了令人難以置信的合計187次進球得分。示意圖。路透

非洲的獅子山足球 總會（Sierra Leone Football Association）正在調查2場球賽的結果，原因是兩場球賽製造了令人難以置信的合計187次進球得分。

BBC報導，這兩場比賽屬於次級聯賽，分別由卡胡拉流浪者（Kahunla Rangers）跟考度海灣俱樂部（Gulf FC of Kono）於3日的獅子山國家超級聯賽（Sierra Leone National Premier League）資格賽狂勝對手。

其中，卡胡拉流浪者以「95比0」擊潰倫貝布聯（Lumbebu United），海灣俱樂部則以「91比1」痛宰科基馬黎巴嫩（Koquima Lebanon），締造獅子山足球史上兩場最大勝利紀錄，但兩場比賽的半場比數分別僅為「2比0」與「7比4」。也因為涉嫌操縱球賽，兩場比賽結果現均告作廢。

獅子山足球總會主席布里瑪（Thomas Daddy Brima）告訴BBC Sport Africa，「我們不能袖手旁觀，看著像這樣令人尷尬的情況不受懲罰。我們將展開立即調查，把所有對這種平庸之輩（Mediocrity）負責的人繩之於法」。

布里瑪指出，所有被判有罪的人將按照獅子山足球總會的規章處理，也將移交給國家反腐敗委員會。