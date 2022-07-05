我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本科學家利用冷凍乾燥體細胞 成功複製老鼠

快看世界／救F1中國車手一命的Halo裝置是什麼？

溫網／錯失賽末點 詹皓晴無緣女雙4強

記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（左）和青山修子無緣溫布頓4強。（圖／劉雪貞提供，資料照）
詹皓晴（左）和青山修子無緣溫布頓4強。（圖／劉雪貞提供，資料照）

前一戰經過三盤「搶10」考驗，台灣雙打好手詹皓晴和日本搭檔青山修子今天溫布頓女雙8強賽又遇一場三盤大戰，但台日組合錯過1個「賽末點」機會，遭烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）上演大逆轉，以6：4、1：6、5：7止步，無緣最後4強。

首盤台日組合在第3局率先破發，加上沒被對手逼出任何破發點，以6：4先下一城，不過第二盤台日組合只守住第一個發球局，兩度遭破下以1：6遭扳平盤數。

決勝第三盤，台日組合一下場就破發成功，奠定3：0的局數領先，雖在第7局遭突破，但台日組合接續也把握住單局第2個破發機會，取得局數5：3的「聽牌」優勢，隨後詹皓晴的賽末發球局雖曾出現一個「賽末點」卻沒能把握，再遭對手回破，加上第10局前法網女單冠軍奧斯塔朋科連發4球保住發球局，局數再追平到5：5。

決勝盤第11局，青山修子也沒能保發，最終台日組合在連失4局下遭逆轉，止步8強。

詹皓晴溫布頓女雙生涯最佳成績是2017年的亞軍，今天無緣生涯第2度草地大滿貫4強，連2年停在8強。

上演逆轉勝的烏克蘭、拉脫維亞聯軍，4強將遭遇捷克名將組合雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）；捷克組合名列女雙第2種子，兩人也是2018年溫布頓雙打冠軍，今年澳網才迎接合作的第4座大滿貫金盃。

溫布頓 烏克蘭 澳網

上一則

女籃明星遭俄關押 致信求拜登「帶我回家」

下一則

快看世界／救了F1中國車手一命的「Halo」裝置是什麼？

延伸閱讀

溫網／膽敢穿紅帽紅鞋挑戰傳統 基里洛斯：我就是想這樣做

溫網／膽敢穿紅帽紅鞋挑戰傳統 基里洛斯：我就是想這樣做
溫網／與費德勒咬耳朵說什麼？約克維奇公布解答

溫網／與費德勒咬耳朵說什麼？約克維奇公布解答
溫網／第3盤險翻車 納達爾直落三晉級8強

溫網／第3盤險翻車 納達爾直落三晉級8強
溫網／回憶滿滿 費德勒：退休前再戰溫網

溫網／回憶滿滿 費德勒：退休前再戰溫網

熱門新聞

小女孩成功翻轉水瓶。取材自推特

MLB／小女孩挑戰翻轉水瓶成功 洋基球迷歡聲雷動

2022-06-30 08:35
譚恩成功扳倒小威廉絲，讓她直言不可置信。（美聯社）

溫網／爆冷擊敗小威 譚恩：在場上我很驚慌

2022-06-29 19:34
西蒙斯(左)成為KD(右)交易請求中最尷尬的存在。 美聯社

NBA／KD想走人欽點太陽與熱火 西蒙斯成籃網最尷尬存在

2022-07-02 08:37
納達爾。(路透)

溫布頓／納達爾到處痛 西西帕斯：這是心理戰

2022-06-27 12:54
陳夏莉妮賽前1小時因大腿傷勢退出雙打首輪。（新華社）

溫網／擊敗小威後雙打退賽 搭檔轟陳夏莉妮不配打職業

2022-06-30 02:19
Getty Images

NBA／杜蘭特首度回應交易申請：隊友知道我在乎什麼

2022-07-03 07:43

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理
芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌照片曝光

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌照片曝光
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與