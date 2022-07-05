溫網／錯失賽末點 詹皓晴無緣女雙4強

詹皓晴（左）和青山修子無緣溫布頓4強。（圖／劉雪貞提供，資料照）

前一戰經過三盤「搶10」考驗，台灣雙打好手詹皓晴和日本搭檔青山修子今天溫布頓 女雙8強賽又遇一場三盤大戰，但台日組合錯過1個「賽末點」機會，遭烏克蘭 琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）上演大逆轉，以6：4、1：6、5：7止步，無緣最後4強。

首盤台日組合在第3局率先破發，加上沒被對手逼出任何破發點，以6：4先下一城，不過第二盤台日組合只守住第一個發球局，兩度遭破下以1：6遭扳平盤數。

決勝第三盤，台日組合一下場就破發成功，奠定3：0的局數領先，雖在第7局遭突破，但台日組合接續也把握住單局第2個破發機會，取得局數5：3的「聽牌」優勢，隨後詹皓晴的賽末發球局雖曾出現一個「賽末點」卻沒能把握，再遭對手回破，加上第10局前法網女單冠軍奧斯塔朋科連發4球保住發球局，局數再追平到5：5。

決勝盤第11局，青山修子也沒能保發，最終台日組合在連失4局下遭逆轉，止步8強。

詹皓晴溫布頓女雙生涯最佳成績是2017年的亞軍，今天無緣生涯第2度草地大滿貫4強，連2年停在8強。

上演逆轉勝的烏克蘭、拉脫維亞聯軍，4強將遭遇捷克名將組合雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）；捷克組合名列女雙第2種子，兩人也是2018年溫布頓雙打冠軍，今年澳網 才迎接合作的第4座大滿貫金盃。