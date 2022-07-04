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MLB／道奇守護神又放火 金布洛爾防禦率4.78地位穩固

記者藍宗標／綜合報導
道奇隊在洛杉磯主場對教土隊4連戰全勝，但「守護神」金布洛爾（Craig Kimbrel）守不住1分領先局面，只投4人次掉3分。Getty Images
道奇隊在洛杉磯主場對教土隊4連戰全勝，但「守護神」金布洛爾（Craig Kimbrel）守不住1分領先局面，只投4人次掉3分。Getty Images

道奇隊只差最後1局就可贏球，在洛杉磯主場對教土隊4連戰全勝，但「守護神」金布洛爾（Craig Kimbrel）守不住1分領先局面，只投4人次掉3分，道奇終場2：4落敗，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後說：「沒有換人的想法。」

道奇在4連戰前3戰全贏、對戰4連勝，今天推出克蕭（Clayton Kershaw）登板先發，投7局只被揮出4支安打，飆出7次三振，讓教士打線毫無破蛋機會。

道奇打完8局1：0領先，羅伯茲9局上推出金布洛爾關門，他在4連戰前兩戰各投1局無失分，不料此役出狀況，雖K掉首名打者馬恰多（Manny Machado），接下來被柯朗沃斯（Jake Cronenworth）強襲球打中背部、形成內野安打後，局勢開始改觀。

金布洛爾自認OK，繼續留在場上投球，不料被下一棒沃特（Luke Voit）揮出二壘打，遭教士追平比數，荷斯莫（Eric Hosmer）再補上安打攻下超前分。

阿爾蒙特（Yency Almonte）此時接替投球，雖投出三振形成兩出局，但遭南韓好手金河成轟出中外野兩分砲，道奇變成1：4落後，9局下雖追回1分，仍以兩分之差落敗。

金布洛爾本季第3次救援失敗，戰績掉到1勝4敗14救援，防禦率也升到4.78，但羅伯茲對他信心十足，強調現在完全沒有考慮換「守護神」，不會異動牛棚。

道奇未能成為國聯首支50勝球隊，克蕭本季第6勝也被搞砸，他說：「我們這個系列戰打得很好，今天若能贏球當然很棒，不過能從分區排名第2的球隊手中拿到3勝很重要，可以接受。」

道奇 羅伯茲 洛杉磯

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