溫網／三大天王合體 費德勒：想再打溫布頓

「瑞士特快車」費德勒（右）和塞爾維亞名將約克維奇在溫布頓100年紀念活動中合影。Getty Images

溫布頓 中央球場今年迎接100周年紀念，首場賽程前進行紀念儀式，多位名將齊聚，生涯打下8座草地大滿貫金盃的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）也翩然現身，留下難得的「三巨頭」齊聚合影。

下月將過41歲生日的費德勒提到，生涯在溫布頓有十分成功的成績，「我希望能再回到這裡一次。」

不同於另外兩位網壇天王「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）都是穿著白色運動服出席，因膝蓋動刀缺席今年賽事的費德勒穿著深色西裝現身西裝現身。

從1999年首度在溫布頓會內賽亮相的費德勒笑說：「我很幸運在這座球場登場多次，今天以不同角色回到這裡有點尷尬，不過能在這和多位冠軍齊聚感覺很好，這座球場給了我最重要勝利，也乘載了我最大的敗北。」

去年7月7日，費德勒就是在中央球場輸掉8強賽，之後就宣布進行右膝手術 ，超過一年沒出賽的他不諱言，仍想回到溫布頓，他甚至沒預期會因膝傷離開球場那麼久，目前他計畫10月的瑞士室內賽重新回歸巡迴賽舞台。

昨天中央球場的慶祝儀式眾星雲集，除「三巨頭」，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）也在球迷歡呼中出場；現役名將外，退役傳奇包括比利珍金（Billie Jean King）、澳洲 傳奇拉沃（Rod Laver）、艾芙特（Chris Evert）、瑞典網壇傳奇伯格（Bjorn Borg）和馬克安諾（John McEnroe）等名將都現身。

生涯累積9座溫布頓金盃的「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova），是溫布頓最多冠得主，但昨天因確診新冠肺炎缺席；各拿7冠的美國名將小威廉絲（Serena Williams）和美國退役名將山普拉斯（Pete Sampras）昨天也缺席。