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溫網／5盤大戰力退美國網將帝亞弗 比利時葛芬闖進8強

中央社／倫敦3日電報
葛芬時隔三年再度挺進溫網男單8強。 路透
葛芬時隔三年再度挺進溫網男單8強。 路透

比利時網球名將高芬（David Goffin）擊敗美國好手提亞佛（Frances Tiafoe），挺進溫布頓網球錦標賽男單8強。

高芬在二號球場（Court Two）鏖戰4小時36分鐘，才以7比6（7/3）、5比7、5比7、6比4、7比5拿下勝利，繼2019年他上次在溫網出賽後，再次闖入男單8強。

世界排名58的高芬此役打出18個「愛司」（ace）與59個致勝球，力壓大會第23種子提亞佛。

2021年高芬因腳踝受傷而錯過溫網，之後又因膝蓋問題，在美國公開賽（US Open）結束後提前結束球季。

他賽後表示：「對我而言，這就像接連闖入8強，因為我去年沒有參賽，2020年溫網則因新冠疫情而停辦。」

2019年高芬在溫網8強慘敗給後來贏得當屆冠軍的喬科維奇（Novak Djokovic）。高芬那場比賽總共只拿下6局。

世界排名曾高居第7、現年31歲的高芬說：「去年是我很難熬的1年，有些傷病，年底停了4、5個月。」

「今年年初，我必須努力保持積極，才能回到最佳狀態。」

「過去幾個月要好得多，今年再次挺進溫網8強對我意義重大。」

接下來他將遭遇地主希望諾瑞（Cameron Norrie），爭奪4強門票。

疫情 溫布頓

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