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NBA／林書豪練球照曬勇士老朋友 浪花小弟波爾現身

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪在個人Instagram放上練球照，照片中竟出現曾一起在勇士發展聯盟當過隊友的波爾。 Instagram
林書豪在個人Instagram放上練球照，照片中竟出現曾一起在勇士發展聯盟當過隊友的波爾。 Instagram

CBA賽季結束後林書豪在美國的生活依舊很忙碌，不但以「林來瘋」為主軸的紀錄片在美國即將上映，他還創建籃球學校鼓勵亞裔運動員。忙碌中不忘訓練的他日前曬出練球照，而照片一大亮點就是出現剛隨勇士拿到生涯首冠的前隊友波爾（Jordan Poole），林書豪也寫下「很開心，見到老朋友」的心情。

林書豪本季於CBA例行賽出賽25場，平均繳出13.7分、3.6籃板、4.4助攻、1.4抄截，相較2019-20賽季的場均22.4分、5.6籃板、5.6助攻、1.9抄截，明顯有落差，所屬球隊首鋼在季後賽首輪就不敵吉林東北虎，無緣晉級八強。

球季結束後林書豪返美除了繼續訓練，近期還出席了各大活動，包含以「林來瘋」為主軸的紀錄片最近在美國當地的電影節中放映，另外還在多倫多與加拿大華裔青年體育協會合作開辦籃球學校，希望能帶給亞裔運動員更多啟發。

林書豪這些年相當重視種族議題，他日前接受ESPN訪問時表示，「我的感覺是這個世界處在一個很分裂的狀態，有很多敵意、指責和辱罵，我真心希望能夠創建一個圍繞著同理心的社會。隨著我越來越老、離退休越來越近，對我來說真正重要的事之一，就是重新定義愛的概念。」

日前林書豪在個人Instagram放上練球照，照片中竟出現曾一起在勇士發展聯盟當過隊友的波爾，林書豪寫下，「練球，打得越來越好，玩得開心，看見老朋友，在灣區生活很棒。」

林書豪 勇士 亞裔

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