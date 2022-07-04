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NBA／不排除重新聚首可能 傳勇士對交易杜蘭特有興趣

記者陳元廷／綜合報導
媒體爆料，勇士有意願跟杜蘭特(左)再次聚首。 歐新社資料照片
媒體爆料，勇士有意願跟杜蘭特(左)再次聚首。 歐新社資料照片

杜蘭特（Kevin Durant）拋出賣我震撼彈至今餘波依然蕩漾全聯盟，而《ESPN》記者史比爾斯（Marc J. Spears）最新報導想必更進一步激起更大反應，他引述消息來源稱，勇士有意願跟杜蘭特再次聚首。

史比爾斯在推特透露，「這對我來說並不令人訝異，根據消息來源，勇士對杜蘭特感興趣，當然整個聯盟超過一半球隊都是如此。假如你是NBA球隊總管，你最好打電話去詢問，因為那可是杜蘭特」。

史比爾斯也進一步在廣播節目指出，勇士交易籌碼可以是：維金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）、威斯曼（James Wiseman）與庫明加（Jonathan Kuminga）等人。不過這樣說法也牴觸《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）先前報導，他曾提到勇士是唯一不存在可能性的杜蘭特下家。

勇士 推特 NBA

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