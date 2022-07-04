NBA／不排除重新聚首可能 傳勇士對交易杜蘭特有興趣

媒體爆料，勇士有意願跟杜蘭特(左)再次聚首。 歐新社資料照片

杜蘭特（Kevin Durant）拋出賣我震撼彈至今餘波依然蕩漾全聯盟，而《ESPN》記者史比爾斯（Marc J. Spears）最新報導想必更進一步激起更大反應，他引述消息來源稱，勇士 有意願跟杜蘭特再次聚首。

史比爾斯在推特 透露，「這對我來說並不令人訝異，根據消息來源，勇士對杜蘭特感興趣，當然整個聯盟超過一半球隊都是如此。假如你是NBA 球隊總管，你最好打電話去詢問，因為那可是杜蘭特」。

It’s no surprise to me that Warriors have interest in Kevin Durant, according to sources. So does more more than half the league. It’s KEVIN DURANT. You better make the call if you’re an NBA GM. It’s KEVIN DURANT. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) 2022年7月3日

史比爾斯也進一步在廣播節目指出，勇士交易籌碼可以是：維金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）、威斯曼（James Wiseman）與庫明加（Jonathan Kuminga）等人。不過這樣說法也牴觸《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）先前報導，他曾提到勇士是唯一不存在可能性的杜蘭特下家。