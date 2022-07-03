我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未提「祖國」遭圍剿 張學友回應「自有公論」

200中國投資人告美地產商涉綠卡詐欺 遭威脅撤銷申請

最高齡短跑運動員富久正二去世 享嵩壽105歲

中央社╱東京3日專電

105歲的日本男士富久正二曾被視為世界上最高齡現役短跑運動員，於今年5月退休，今天傳出他1日因年邁去世。他曾於2017年創下日本「逾百歲男子組」田徑跑最快的紀錄。

朝日新聞報導，住在廣島縣三好市的富久即使年過100歲也努力短跑訓練。今天傳出他於7月1日因衰老在三好市內的一家醫院去世，享嵩壽105歲。

1917年1月出生的富久28歲那年在日本國鐵上班時，為了尋找上司，去到被美軍投擲原子彈後不久的廣島市，受到輻射侵襲。為了治療腰部疼痛，他與整骨師有交情。後來，受到整骨師的鼓勵，於97歲那年開始接受田徑訓練。2017年他100歲那年，在逾百歲男子組60公尺田徑賽以16秒98的成績刷新記錄。

2019年他102歲那年，被選為2020東京奧運聖火傳遞的火炬手，但隨著東奧因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情推延一年，加上考慮到染疫風險，後來他婉拒當火炬手。今年5月他宣布從田徑界引退，許多支持者還為他舉辦引退儀式。

有日媒報導，富久生前說只要腿部運動，筋骨肌肉就會變得有力，自己要努力跑到105歲，每天都在家中做拉筋、伸展操等運動。他在從田徑界引退那天還說，目標是活到110歲，每一天、每一瞬間都會好好的活。

日本 東京奧運 疫情

上一則

NBA／杜蘭特首度回應交易申請：隊友知道我在乎什麼

延伸閱讀

PRP療法改善卵巢早衰 格萊寶守護您的卵巢健康

PRP療法改善卵巢早衰 格萊寶守護您的卵巢健康
MLB／大谷、楚奧特背靠背開轟 天使仍輸球

MLB／大谷、楚奧特背靠背開轟 天使仍輸球
管道工工會捐14萬 金山市大體育隊受益

管道工工會捐14萬 金山市大體育隊受益
管道工工會捐14萬 金山市大體育隊受益

管道工工會捐14萬 金山市大體育隊受益

熱門新聞

小女孩成功翻轉水瓶。取材自推特

MLB／小女孩挑戰翻轉水瓶成功 洋基球迷歡聲雷動

2022-06-30 08:35
譚恩成功扳倒小威廉絲，讓她直言不可置信。（美聯社）

溫網／爆冷擊敗小威 譚恩：在場上我很驚慌

2022-06-29 19:34
女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

2022-06-25 08:59
西蒙斯(左)成為KD(右)交易請求中最尷尬的存在。 美聯社

NBA／KD想走人欽點太陽與熱火 西蒙斯成籃網最尷尬存在

2022-07-02 08:37
陳夏莉妮賽前1小時因大腿傷勢退出雙打首輪。（新華社）

溫網／擊敗小威後雙打退賽 搭檔轟陳夏莉妮不配打職業

2022-06-30 02:19
柯瑞的妹夫李（右）也選擇琵琶別抱，加入太陽。 路透

NBA／勇士奪冠班底出走潮持續 傳柯瑞妹夫李加盟太陽

2022-07-02 06:13

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍

成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍
洛杉磯Nordstrom商場 14嫌搶刧高檔品逃躥

洛杉磯Nordstrom商場 14嫌搶刧高檔品逃躥
密西根航空展出人命 卡車時速300英里狂飆爆炸、駕駛亡

密西根航空展出人命 卡車時速300英里狂飆爆炸、駕駛亡