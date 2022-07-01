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溫網／球后斯威雅蒂37連勝 法國黑馬退小威後再獵種子

記者劉肇育／綜合報導
波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在溫網女單第2輪賽事打敗荷蘭克霍薇，37連勝追平「瑞士公主」辛吉絲在1997年創下的連勝紀錄。Getty Images
波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在溫網女單第2輪賽事打敗荷蘭克霍薇，37連勝追平「瑞士公主」辛吉絲在1997年創下的連勝紀錄。Getty Images

波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在溫網女單第2輪賽事遭遇荷蘭克霍薇（Lesley Pattinama Kerkhove），以6：4、4：6、6：3勝出後，將個人連勝之旅拉長到37連勝，追平「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）在1997年創下的連勝紀錄。

今年2月開始就不知道輸球為何物的斯威雅蒂，在法網拿下個人生涯第二座大滿貫冠軍後，已追平本世紀女子網球最長、由大威廉絲（Venus Williams）所創下的35連勝，而今年溫網首輪取勝後，斯威雅蒂也已經拿下本世紀最長的36連勝。

而昨天的第二輪賽事，斯威雅蒂碰上以「幸運輸家」晉級會內賽的克霍薇，最終在拚戰2小時後以盤數2：1勝出，賽後她說：「為了確保我在這個賽季建立的信心，我必須要每場比賽都愈打愈好才行。」

斯威雅蒂去年在溫網挺進到16強賽後止步，她也直言草地賽對於她來說確實相當棘手，「我不會說謊，必須說草地對我來說並不好打，你可以看到我在這個比賽的效率遠不如其他類型場地，基本上我的信心變得更好了，但比賽依舊相當棘手，我仍在摸索如何在這裡打出最好的賽事。」

至於在女單首輪爆冷擊敗女子傳奇小威廉絲（Serena Williams）的法國亞裔選手陳夏莉妮（Harmony Tan），第二輪賽事再度以6：3、6：4直落二擊敗第32種子的西班牙選手索里貝絲（Sara Sorribes Tormo），將個人溫網生涯最佳成績推進到第三輪，並將遭遇英國女將包特（Katie Boulter），她在前一輪爆冷擊敗第6種子的去年亞軍普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。

談到將與地主選手包特交鋒，陳夏莉妮說：「我知道將會有不少觀眾是支持她，但我已經為此做好準備，因為當我面對小威廉絲的時候，他也獲得了多數觀眾的支持。」

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