我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 加州聖荷西搶匪落網

墮胎、碳排等裁定 宣告最高院「保守新時代」來臨

NBA自由球員開市 傳杜蘭特向籃網提出交易申請

中央社／洛杉磯30日綜合外電
杜蘭特。（美聯社）
杜蘭特。（美聯社）

NBA自由球員市場即將開市，媒體報導，超級球星杜蘭特（Kevin Durant）已向布魯克林籃網（Brooklyn Nets）提出交易申請。

ESPN引述未具名消息來源報導，曾效力金州勇士兩度贏得總冠軍的杜蘭特，正將眼光瞄向鳳凰城太陽（Phoenix Suns）或邁阿密熱火（Miami Heat），但籃網與杜蘭特合約期還有4年，球團目標會是為這位球星爭取最好的交易。

33歲的杜蘭特於2021年與籃網續約4年，金額達1.98億美元。

杜蘭特離開勇士後，於2019年轉為效力籃網，與得分後衛厄文（Kyrie Irving）聯手打造超級強隊；球團之後再網羅哈登（James Harden），但這三巨頭始終無法凝聚展現實力。

厄文2021-22年賽季因拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗大多缺賽，感到不悅的哈登2月被交易至費城76人，以致籃網戰力大受影響，雖打進季後賽，但第一輪即遭波士頓塞爾蒂克（Boston Celtics）淘汰。

在NBA自由球員交易市場開市前幾小時，傳出杜蘭特要求交易的消息，震撼整個聯盟。在市場開放期間，NBA球團可正式與沒有合約束縛的球員洽談簽約合作。

厄文日前行使下個球季價值3690萬美元的球員選擇權續留籃網，不過他仍可能透過先簽後換方式離開球隊。

厄文 NBA 勇士

上一則

NBA／史上最大約 傳金塊捧5年2.56億續留約柯奇

延伸閱讀

NBA／被諷摧毀每支待過球隊 厄文搬冠軍與金牌資歷回擊

NBA／被諷摧毀每支待過球隊 厄文搬冠軍與金牌資歷回擊
場邊人語／恢恢籃網 毋枉毋縱

場邊人語／恢恢籃網 毋枉毋縱
NBA／憶柯瑞總冠軍G4封神表現 杜蘭特坦言看得津津有味

NBA／憶柯瑞總冠軍G4封神表現 杜蘭特坦言看得津津有味
NBA／杜蘭特+里拉德成真？拓荒者中鋒推文球迷都嗨了

NBA／杜蘭特+里拉德成真？拓荒者中鋒推文球迷都嗨了

熱門新聞

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

2022-06-23 13:45
女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

2022-06-25 08:59
小女孩成功翻轉水瓶。取材自推特

MLB／小女孩挑戰翻轉水瓶成功 洋基球迷歡聲雷動

2022-06-30 08:35
厄文。美聯社

NBA／捨高薪拿中產加入湖人？專家不排除厄文有此膽量

2022-06-25 08:33
譚恩成功扳倒小威廉絲，讓她直言不可置信。（美聯社）

溫網／爆冷擊敗小威 譚恩：在場上我很驚慌

2022-06-29 19:34
前NBA球星卡特（Vince Carter）的亞特蘭大住家上週末發生竊案，損失近10萬美元現金。（美聯社）

NBA／飛人卡特豪宅遭竊 損失近10萬現金…賊遺落2把槍

2022-06-23 18:53

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手
好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮

好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸