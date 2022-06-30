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MLB／「第4出局」規則長知識 國民讓海盜3出局還能得分

聯合新聞網／ 綜合報導
國民與海盜之戰出現該死未死的「第4出局」，讓海盜兵不血刃多得1分。（路透）
國民與海盜之戰出現該死未死的「第4出局」，讓海盜兵不血刃多得1分。（路透）

海盜今以8：7險勝國民，其中關鍵1分來自5局上的罕見情況，由於種種陰錯陽差，球場上出現該死未死的「第4出局」，導致國民在抓到3人出局後還是被得分，主審韋格納（Mark Wegner）賽後直言這是他頭一次遇到這樣的情況。

事發在5局上1出局、二三壘有人時，海盜隊打者海耶斯（Ke'Bryan Hayes）打出一壘方向平飛球被直接接殺出局，不過二三壘跑者都提前頭也不回地往前衝，三壘跑者踩了本壘後就走回休息室。而一壘手則把球傳給三壘手亞卓恩薩（Ehire　Adrianza）欲策動雙殺守備，亞卓恩薩上前觸殺已站上三壘、完全來不及回二壘的朴孝俊。守備方國民隊以為該半局結束，就下場準備攻守交換。

這時，海盜隊主帥薛爾頓（Derek Shelton）走上場向主審主張三壘跑者回本壘的這分應該照算，因為當時防守球員全都已離場，並沒有人踩三壘做跑者未先回壘的促請裁決。再加上在三壘出局的朴孝俊是被「觸殺」而非「封殺」，在此情況下得分應該照算，海盜因此超前比分來到4：3。

自三壘衝回本壘的跑者成為名義上該局的第4出局數，但由於三壘手未選擇踩二壘或三壘促請裁決，才會導致「該死未死」的情形出現，甚至間接斷送比賽的勝利。

「這是我第一次遇到這樣的事情，」主審韋格納賽後解釋，當時防守方都已離開球場，因此失去了第4出局的裁決權，他也不認為亞卓恩薩踩三壘的動作是促請裁決，這一分才會照算；如果國民隊球員在下場前促請裁決，三壘往本壘的跑者將成為該局的第3出局而使該分失效。

有趣的是朴孝俊賽後的說法反應了多數人的心聲，「大家都一團混亂，我也不知道發生什麼事，只知道我們還是得分了！」

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