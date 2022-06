MLB／「第4出局」規則長知識 國民讓海盜3出局還能得分

海盜今以8:7險勝國民,其中關鍵1分來自5局上的罕見情況,由於種種陰錯陽差,球場上出現該死未死的「第4出局」,導致國民在抓到3人出局後還是被得分,主審韋格納(Mark Wegner)賽後直言這是他頭一次遇到這樣的情況。

事發在5局上1出局、二三壘有人時,海盜隊打者海耶斯(Ke'Bryan Hayes)打出一壘方向平飛球被直接接殺出局,不過二三壘跑者都提前頭也不回地往前衝,三壘跑者踩了本壘後就走回休息室。而一壘手則把球傳給三壘手亞卓恩薩(Ehire Adrianza)欲策動雙殺守備,亞卓恩薩上前觸殺已站上三壘、完全來不及回二壘的朴孝俊。守備方國民隊以為該半局結束,就下場準備攻守交換。

這時,海盜隊主帥薛爾頓(Derek Shelton)走上場向主審主張三壘跑者回本壘的這分應該照算,因為當時防守球員全都已離場,並沒有人踩三壘做跑者未先回壘的促請裁決。再加上在三壘出局的朴孝俊是被「觸殺」而非「封殺」,在此情況下得分應該照算,海盜因此超前比分來到4:3。

自三壘衝回本壘的跑者成為名義上該局的第4出局數,但由於三壘手未選擇踩二壘或三壘促請裁決,才會導致「該死未死」的情形出現,甚至間接斷送比賽的勝利。

「這是我第一次遇到這樣的事情,」主審韋格納賽後解釋,當時防守方都已離開球場,因此失去了第4出局的裁決權,他也不認為亞卓恩薩踩三壘的動作是促請裁決,這一分才會照算;如果國民隊球員在下場前促請裁決,三壘往本壘的跑者將成為該局的第3出局而使該分失效。

有趣的是朴孝俊賽後的說法反應了多數人的心聲,「大家都一團混亂,我也不知道發生什麼事,只知道我們還是得分了!」

I can’t wait for @UmpireEjections to review this play in the Pirates/Nationals game. It’s not every day you get a possible fourth out. pic.twitter.com/4qvZubnyhk