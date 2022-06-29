溫網／爆冷擊敗小威 譚恩：在場上我很驚慌

譚恩成功扳倒小威廉絲，讓她直言不可置信。（美聯社）

女子網壇傳奇小威廉 絲（Serena Williams）29日在溫網首輪賽事以5：7、6：1、6：7（7：10）敗給24歲的法籍對手譚恩（Harmony Tan），讓生涯首度站上溫網會內賽舞台的譚恩直言，當在場上與生涯榮獲23座大滿貫冠軍的小威廉絲對戰時，自己其實相當驚慌。

24歲的譚恩具有柬埔寨與越南華人 血統，不過從小在法國長大的她，近四年法網都挺進到會內賽，但在草地大滿貫賽的溫網上，今年才首度站上會內賽舞台，並在首輪就碰上在大滿貫賽事復出的小威廉絲，最後卻寫下個人生涯的驚奇一戰。

譚恩當天與小威廉絲打了3小時11分鐘，創下她生涯最長的一場賽事，最終成功扳倒小威廉絲，讓她直言不可置信，「這對我來說是個夢想，因為我小時候就是在電視上看著小威廉絲打球，她甚至在20年前就曾在場上跟我的教練托齊亞（Nathalie Tauziat）打過比賽，她就是我們這代人的傳奇。」

譚恩坦言，當初在看到籤表公布後，對於將對陣小威廉絲感到相當害怕，甚至認為能從她手中拿下1、2局就已經相當不錯，「當時我就不斷問自己『我的天啊，我該怎麼打這場比賽？』，這才是我的第一個溫網會內賽，但卻是這樣，當我在場上時我真的感到驚慌，但我很開心自己能夠站在這裡。」