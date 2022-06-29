大谷翔平入圍體壇奧斯卡 與柯瑞爭最佳男運動員

MLB洛杉磯天使「二刀流」好手大谷翔平。（路透）

MLB 洛杉磯天使「二刀流」好手大谷翔平 在有「體壇奧斯卡」之稱的年度體育卓越表現獎中，將尋求衛冕最佳MLB球員，並將與NBA總冠軍金州勇士 的柯瑞爭（Stephen Curry）奪最佳男運動員獎。

美國職棒大聯盟MLB超級球星大谷翔平、巴爾的摩金鶯一壘手曼西尼（Trey Mancini）、去年世界大賽冠軍隊伍亞特蘭大勇士，都入圍今天揭曉、素有「體壇奧斯卡」之稱的年度體育卓越表現獎（ESPY Award）。

大谷翔平入圍的獎項包括最佳MLB球員、最佳男運動員。大谷翔平去年曾獲最佳MLB球員獎，今年和他競爭的有費城費城人去年國家聯盟年度最有價值球員（MVP）哈波（Bryce Harper）、紐約洋基重砲打者賈吉（Aaron Judge）、亞特蘭大勇士2021年世界大賽MVP索萊爾（Jorge Soler）。

柯瑞率勇士拿下美國職籃NBA總冠軍。（Getty Images）

最佳男運動員獎這部分，大谷翔平的對手包括剛率勇士拿下美國職籃NBA總冠軍的柯瑞、職業美式足球聯盟NFL綠灣包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）、北美職業冰球聯盟NHL艾德蒙頓油人隊長麥大衛（Connor McDavid）。

曼西尼在和病魔搏鬥，最後戰勝結腸癌的故事激勵人心，因此入圍最佳東山再起獎。MLB與NBA的勇士隊雙雙入圍最佳團隊獎。

2022年的阿里年度人道運動員獎（Muhammad Ali Sports Humanitarian Award）也將在年度體育卓越表現獎頒獎典禮上公布，MLB聖路易紅雀的普侯斯（Albert Pujols）是最終4名候選人之一。

ESPY頒獎典禮將於美東時間7月20日下午8時，由美國廣播公司（ABC）實況轉播。