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溫網／激戰逾3小時 排名115的譚恩 首輪淘汰小威

體育新聞組／綜合報導
小威本屆溫網首輪就打包。（路透）
小威本屆溫網首輪就打包。（路透）

七屆溫網冠軍小威廉絲（Serena Williams）養傷近一年後在大滿貫賽復出，但未能闖過第一輪。激戰3小時11分鐘，最終仍以7-5、1-6、7-6(7)敗給世界排名第115位的譚恩（Harmony Tan）。

這場比賽從頭到尾毫無冷場，雙方從未鬆手或放手。小威的發球依舊強而有力，充滿激情和強度。但第一盤她似乎有些優柔寡斷，出現很多失誤和非受迫性失誤。雖一度以4-2領先，但譚恩贏得接下來的5局。

第二盤第2局，小威連續打出12次平手，不斷壓迫譚恩，終於拿下第二盤。

但第三盤和第一盤一樣，小威在3-1領先後反而讓譚恩以4-3後來居上。雙方你來我往打到決勝局。在前7局還能緊咬比分，但之後就陷入困境，失去最後3局。

小威在今年溫網瀟灑走一回，問題可能在於她的年齡，也可能是過去一年只打了兩場比賽。但如果下次還想看到她在場上馳騁，可能會是8月下旬的美國公開賽。

她之前只在大滿貫首輪輸過兩次，之前在2021年的溫布頓也只輸過一次。這不是小威想要的職業歷史，也未必是她最後或決定性的時刻。但最終，一切都將取決於她本人的想法。

另一方面，從紅土到草地，波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）依舊是勝利一方，28日她溫布頓首輪以6：0、6：3拍下會外賽晉級的克羅埃西亞對手費特（Jana Fett），連勝場次推進到36勝。

這才是斯威雅蒂法網奪冠後的第一場比賽，她首盤直接賞給世界排名252的對手「鴨蛋」；第二盤她前兩個發球局雖都失守，但2：3時連趕4局逆轉，只花1小時又14分鐘就迎接勝利。

斯威雅蒂迎接36連勝，已經追平前球后莎莉絲（Monica Seles）1990年的紀錄，若第二輪能擊敗荷蘭的「幸運落敗者」克霍薇（Lesley Pattinama Kerkhove），就能追平瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）1997年締造的開季37連勝。

斯威雅蒂迎接36連勝。 （路透）
斯威雅蒂迎接36連勝。 （路透）
世界排名第115位的譚恩（Harmony Tan）在溫網女子單打首輪就擊敗大滿貫...
世界排名第115位的譚恩（Harmony Tan）在溫網女子單打首輪就擊敗大滿貫高手小威廉絲（Serena Williams）。 (美聯社)

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