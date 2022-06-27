溫網／衛冕軍約克維奇開紅盤 寫大滿貫超狂紀錄

約克維奇闖過溫網首輪，成為史上第一位四大滿貫都至少拿到80勝的球員。（美聯社）

雖退下「世界球王」寶座，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）仍是溫布頓 奪冠大熱門，昨天擔綱中央球場開幕戰的他以6：3、3：6、6：3、6：4拍下南韓對手權純雨，再度締造網壇新頁。

首輪勝利是小約生涯第80場草地大滿貫勝利，讓他成為史上第一位四大滿貫都至少拿到80勝的球員。

「以衛冕者身份出賽打第一場草地比賽，總是很特別。」過去6度在溫布頓登頂的小約分享說，「另外溫布頓今年做出改變，所以可以在比賽開打前就來練習，能到沒動過的草地打球，真的是這項運動很特別又獨特的感覺。」

溫布頓去年出現多起球員滑倒受傷事件，今年賽前大會開放中央球場和第一球場供球員練習，寫下百年來第一遭，尋求4連霸的小約就曾在中央球場練球。

昨天迎接溫布頓22連勝的小約，受到中央球場球迷不少歡呼，法網 後首度出賽的他笑說，有感受到球迷支持，「我想這會激勵我比賽中盡力表現。」

小約生涯累積20座大滿貫，和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）並列男網第2，落後今年澳網和法網都登頂的「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）2冠，且今年美網小約可能因沒接種疫苗無法入境美國，溫布頓成今年挑戰大滿貫的最後機會。

若小約奪冠，草地大滿貫7冠將追平美國傳奇名將山普拉斯（Pete Sampras）和僅落後8冠的費德勒。