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MLB／守護大谷翔平 翻譯化身「保鏢一平」迴避亂鬥衝突

聯合新聞網／綜合報導
翻譯水原一平（左方戴口罩者）拉住大谷翔平，避免他捲入衝突。取材自推特
翻譯水原一平（左方戴口罩者）拉住大谷翔平，避免他捲入衝突。取材自推特

洛杉磯天使今日出戰西雅圖水手隊，結果比賽打到第二局，雙方爆發激烈的肢體衝突。日籍球星大谷翔平雖然也參與這場「大亂鬥」，不過翻譯水原一平在場上即時做出保護動作，獲得許多球迷的讚賞。

根據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，天使對先發投手溫茲（Andrew Wantz），先在第一局對水手的羅德里奎茲（Julio Rodriguez）投出頭部危險球。第二局溫茲又再對溫克（Jesse Winker）投出觸身球，不滿的溫克對天使休息區叫罵，並且作勢走向對方，雙方於是爆發衝突。

本場先發第三棒DH的大谷翔平，也在混亂中衝進場內，試圖拉住其他球員。不過他的個人翻譯水原一平，為了避免大谷受到衝突影響，即使身材不如現場壯碩的大聯盟選手，仍拚命想將大谷拉離人群，敬業精神獲得網友大讚。沒有受到衝突影響的大谷，得以順利繼續比賽，最後雖然2打數無安打，但也選到2次保送上壘。

許多網友就紛紛表示「不愧是一平」、「終極保鏢一平」、「防患未然的一平是MVP」、「大谷之所以能夠活躍，也跟水原有密切關係」、「一平不怕危險，挺身而出守護大谷的身姿，感受到一心同體」、「MLB大亂鬥球員『全員參戰』是基本，但一平不是球員不參加也無妨，但他還是本能地保護大谷，真的是很了不起」。

天使 大谷翔平 洛杉磯

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