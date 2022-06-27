MLB／賈吉再見3分砲拯救洋基 教頭讚嘆揮棒有夠輕鬆

「法官」賈吉10局下轟出再見3分砲，與隊友興奮慶祝勝利。美聯社

洋基 隊25日遭太空人 隊3名投手聯手無安打比賽，輸得十分難看，26日4連戰最後一戰一路苦追，直到延長10局下，「法官」賈吉（Aaron Judge）轟出再見3分砲，終以6：3獲勝，在紐約主場保住面子。

洋基在4連戰首戰9局下，靠賈吉再見安打以7：6險勝，接下來兩場比賽18局只得1分，今天打完前6局0：3落後，7局下史丹頓（Giancarlo Stanton）轟出陽春砲，8局下勒梅休（DJ LeMahieu）兩分砲追平比數，雙方進入延長賽。

賈吉前3次打數掛零、被保送1次，10局下面對太空人第5任投手馬丁尼茲（Seth Martinez），在兩出局一、三壘有跑者時，轟出中左外野方向417英尺全壘打，本季第3次、4天內兩度用再見一擊幫助洋基保住勝利。

這是賈吉本季第28轟，穩居大聯盟榜首，洋基121轟也是大聯盟30隊最多，本季第10次用再見一擊贏球；賈吉、史丹頓歷年同場開轟的比賽，洋基取得24勝1敗，包括本季8勝0敗。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「賈吉揮棒看起來相當輕鬆，感覺就是想打到球而已，實在讓人驚嘆。」

洋基對太空人4連戰2勝2敗，本季戰績53勝20敗穩居龍頭，追平大聯盟從1930年開始，開季前73戰第3好的成績，只有2001年水手、1998年洋基優於這個數字。