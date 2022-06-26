NBA／厄文出走流言持續延燒 杜蘭特爆與高層陷信任危機

厄文（左）是否離開籃網，可能影響杜蘭特（右）的動向。 歐新社

厄文 （Kyrie Irving）恐逼宮出走消息如今不脛而走，杜蘭特（Kevin Durant）動向也高度受矚，里拉德（Damian Lillard）也湊一腳，限時動態發佈兩人當拓荒者隊友合成照，而也有外媒透露杜蘭特確實與籃網高層關係出現裂痕。

《The Ringer》專欄作家梅鐸 克（Logan Murdock）就在Podcast節目提到，「我不知道杜蘭特會不會離開，但的確不光是厄文一方感到很不自在，杜蘭特這邊也是」。他進一步提到：「很大程度上，杜蘭特更站在厄文這邊，而非球團這邊。」

梅鐸克同樣表示，籃網內部氣氛出現狀況，「當我3月時候去隊上，你可以看到那樣種子，氣氛確實不好，那不是個順暢運作環境」。此外籃網不留下助教哈靈頓（Adam Harrington），他從雷霆時代就與杜蘭特有交情，也造成傷害。且籃網也不積極找厄文溝通，了解他的想法。

「現在，你聽到報導說厄文想去別的地方另謀高就，所以我打了些電話，杜蘭特已經數週時間沒跟球隊通話，我不覺得杜蘭特對籃網管理階層有信心」，梅鐸克也補充，事實上《ESPN》沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也透露，杜蘭特確實不如以往積極參與球隊自由市場招募。