我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

NBA／厄文出走流言持續延燒 杜蘭特爆與高層陷信任危機

記者陳元廷／綜合報導
厄文（左）是否離開籃網，可能影響杜蘭特（右）的動向。 歐新社
厄文（左）是否離開籃網，可能影響杜蘭特（右）的動向。 歐新社

厄文（Kyrie Irving）恐逼宮出走消息如今不脛而走，杜蘭特（Kevin Durant）動向也高度受矚，里拉德（Damian Lillard）也湊一腳，限時動態發佈兩人當拓荒者隊友合成照，而也有外媒透露杜蘭特確實與籃網高層關係出現裂痕。

《The Ringer》專欄作家梅鐸克（Logan Murdock）就在Podcast節目提到，「我不知道杜蘭特會不會離開，但的確不光是厄文一方感到很不自在，杜蘭特這邊也是」。他進一步提到：「很大程度上，杜蘭特更站在厄文這邊，而非球團這邊。」

梅鐸克同樣表示，籃網內部氣氛出現狀況，「當我3月時候去隊上，你可以看到那樣種子，氣氛確實不好，那不是個順暢運作環境」。此外籃網不留下助教哈靈頓（Adam Harrington），他從雷霆時代就與杜蘭特有交情，也造成傷害。且籃網也不積極找厄文溝通，了解他的想法。

「現在，你聽到報導說厄文想去別的地方另謀高就，所以我打了些電話，杜蘭特已經數週時間沒跟球隊通話，我不覺得杜蘭特對籃網管理階層有信心」，梅鐸克也補充，事實上《ESPN》沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也透露，杜蘭特確實不如以往積極參與球隊自由市場招募。

厄文 梅鐸

上一則

網球／睽違1年復出 40歲小威廉絲：從未考慮退休

下一則

MLB／賈吉再見3分砲拯救洋基 教頭讚嘆揮棒有夠輕鬆

延伸閱讀

NBA／厄文想去6隊 傳僅湖人有意願

NBA／厄文想去6隊 傳僅湖人有意願
NBA／厄文開出「先簽後換」願望清單 點名湖人、獨行俠等6隊

NBA／厄文開出「先簽後換」願望清單 點名湖人、獨行俠等6隊
NBA／厄文與籃網續約談不攏 杜蘭特：讓子彈飛一下

NBA／厄文與籃網續約談不攏 杜蘭特：讓子彈飛一下
NBA／媒體估熱火無意交易厄文 出手搶杜蘭特才符合作風

NBA／媒體估熱火無意交易厄文 出手搶杜蘭特才符合作風

熱門新聞

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

2022-06-23 13:45
女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

2022-06-25 08:59
國際游泳總會19日修改參賽規則，12歲以下完成性別置換手術的跨性別女性選手，才可參加女子組項目；近來引起爭議的跨性別選手莉亞·湯瑪斯將被禁止與生理女性共同競技。（美聯社）

男跨女奪冠惹議 泳壇新規：12歲後變性者 不能進女子組

2022-06-19 22:10
勇士前教頭傑克森諷刺柯瑞拿FMVP。（美聯社）

NBA／質疑塞隊防守 勇士前教頭：柯瑞拿FMVP要感謝對手

2022-06-20 07:32
現年33歲的貝頓選擇不執行下季300萬美元的球員選項，將投入自由市場。 美聯社

NBA／貝頓跳出合約 傳湖人、塞爾蒂克等多隊有意爭取

2022-06-23 07:33
厄文。美聯社

NBA／捨高薪拿中產加入湖人？專家不排除厄文有此膽量

2022-06-25 08:33

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部