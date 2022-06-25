NBA／厄文與籃網續約談不攏 杜蘭特：讓子彈飛一下

籃網球星杜蘭特。路透

本季籃網陣容豪華，沒想到卻在季後賽首論就慘遭淘汰，而陣中球星厄文 （Kyrie Irving）也因疫苗問題，本季缺席許多比賽，並在近日與籃網談論延長合約一事出現卡關，若厄文未續約將有可能間接導致杜蘭特（Kevin Derant）請求交易，而杜蘭特也針對此事發表看法。

根據外媒報導，若是厄文在休賽季期間，選擇跳出合約成為自由球員，離開籃網，那杜蘭特將有可能申請交易，而本週體育博彩公司《SportsBetting.ag》發布將有機會成為杜蘭特下家的賠率，名單中包括了熱火、灰熊、老鷹、快艇 、湖人，其中勇士 與雷霆兩個杜蘭特前東家球隊也在名單中。

對於厄文與籃網續約一事，杜蘭特則表示：「我並未參與合約討論，讓子彈飛一下，但不管發生什麼事，我們間的友誼依然會在，我不能參與這件事，做自由球員，這就是職涯重要的一刻，誰都無法干涉。」接著說道他還是有與厄文保持聯繫，同時也談論到另一名球星西蒙斯，並向媒體表示其不確定是否會與他們一起打球。

不過近日《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，籃網似乎已向厄文提出一份2年8400萬美元的合約，而杜蘭特是否離開籃網，將取決於前者是否願意簽下此合約。