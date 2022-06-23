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NBA／飛人卡特豪宅遭竊 損失近10萬現金…賊遺落2把槍

中央社／亞特蘭大23日綜合外電報導
前NBA球星卡特（Vince Carter）的亞特蘭大住家上週末發生竊案，損失近10萬美元現金。（美聯社）
前NBA球星卡特（Vince Carter）的亞特蘭大住家上週末發生竊案，損失近10萬美元現金。（美聯社）

亞特蘭大（Atlanta）警方昨天公布調查報告顯示，前NBA球星卡特（Vince Carter）的亞特蘭大住家上周末發生竊案，損失近10萬美元現金。

美聯社報導，竊案發生後，警方在卡特位於巴克海特（Buckhead）社區、面積900平方公尺的豪宅外找到兩把槍枝，以及超過1萬6000美元現金。

報告指出，卡特告訴警方，追回的現金僅是他放在壁櫥袋子內10萬美元現金的一小部分。

據報告，19日晚間11時50分左右，卡特的妻子宋迪 （Sondi Carter）和兩個兒子躺在床上時，聽到巨大聲響。他們隨後躲進壁櫥內，宋迪撥打報警電話，並向社區巡邏隊發送求救短訊。

據「亞特蘭大新聞憲政報」（The Atlanta Journal-Constitution），一名社區巡邏員率先抵達現場，看到一名男子乘坐黑色SUV逃離現場，但無法抓住對方。

宋迪和孩子都沒有受傷，但警方表示，住宅正面的1面窗戶被砸碎。報告稱，警方在窗外發現「大量100美元鈔票灑落在地」，還有一把金色「沙漠之鷹」（Desert Eagle）手槍、一把黑色格洛克26（Glock 26）手槍和一個加長彈匣。沙漠之鷹屬於卡特，調查人員認為，格洛克是嫌犯攜帶的槍枝。

宋迪後來告訴警方，她躲在壁櫥內時，聽到有人在樓上房間裡翻箱倒櫃。據報告，多個房間被翻得亂七八糟，有1扇門的鉸鏈被弄斷。

喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）的房產記錄顯示，這座建於2016年的房子屬卡特所有。卡特在2020年8月以近700萬美元價格買下。

目前警方尚未公開嫌犯身分，但事件報告稱，現場採集到嫌犯的一枚指紋。

卡特的NBA生涯橫跨22個賽季，曾幫助美國男籃奧運摘金，於2020年在亞特蘭大老鷹隊退役。現任ESPN分析員的卡特尚未就此事置評。

亞特蘭大 NBA 喬治亞州

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