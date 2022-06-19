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霍姆斯超越李維拉 連29場無失分寫洋基隊史紀錄

中央社多倫多18日綜合外電報導
霍姆斯連續29場比賽沒有丟掉分數，超越李維拉締造的隊史紀錄。(美聯社)
霍姆斯連續29場比賽沒有丟掉分數，超越李維拉締造的隊史紀錄。(美聯社)

洋基18日靠3投封鎖藍鳥打線，以4比0獲勝，陣中的霍姆斯後援1.1局無失分，連續29場比賽沒有丟掉分數，超越李維拉締造的隊史紀錄。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基18日在客場挑戰地主多倫多藍鳥，4局上半1出局後，黎卓（Anthony Rizzo）獲保送、托瑞斯（Gleyber Torres）敲出安打，凱納-法雷法（Isiah Kiner-Falefa）兩出局後的安打讓洋基攻佔滿壘，他下一棒的希克斯（Aaron Hicks）擊出右外野方向清空壘包的安打，讓球隊3比0領先藍鳥。

6上托瑞斯揮出二壘安打，凱納-法雷法1出局後再補上帶有打點的二壘安打，讓洋基進帳第4分，最終洋基就以4比0擊敗藍鳥。

洋基先發投手泰昂（Jameson Taillon）在5.2局投球中，送出8次三振、2個保送，被擊出4支安打但無失分；接替他的金恩（Michael King）投2局，送出3個三振、1個保送，被打1支安打，同樣沒有丟掉分數。

洋基此役最後一任投手霍姆斯（Clay Holmes）今天投1.1局，有1次三振、沒有保送，沒被擊出安打也無失分，與其他兩人聯手封鎖藍鳥打線，讓他們整場比賽1分未得。

這是霍姆斯連續第29場比賽無失分，成績超越已進到名人堂的傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）於1999年創下，連28場比賽無失分的隊史紀錄。

霍姆斯本季出賽30場，戰績4勝0敗7中繼11救援成功，共32局投球中，賞給對手33次三振，僅3個保送，被打18支安打，只丟掉1分自責分，防禦率是好得誇張的0.28。

仔細研究霍姆斯本季的逐場表現，他僅在個人本季初登板，也就是洋基4月8日對上波士頓紅襪的比賽中掉分，當天他投0.2局被打3支安打丟了1分，之後一直到今天，霍姆斯在連續29場比賽無失分。

除此之外，霍姆斯連續31.1局投球1分未失，成就已超越李維拉1999年一度連續30.2局無失分的生涯最佳紀錄，接下來他將挑戰艾克（Jack Aker）1969年的連續33局無失分紀錄。

洋基 希克斯 波士頓

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