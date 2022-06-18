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NBA／等不及轉推打臉看衰者 湯普森奪冠後全力翻舊帳

記者陳元廷／綜合報導
湯普森沒忘當初質疑勇士的言論，特別點名灰熊某位球員，還等不及想轉推打臉了。路透
湯普森沒忘當初質疑勇士的言論，特別點名灰熊某位球員，還等不及想轉推打臉了。路透

勇士順利拿到8年第4冠且更是克服2年低谷重返榮耀，「浪花兄弟」奪冠後也沒放過當初唱衰者，柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）都分別點名了自己眼中該得到教訓對象。

湯普森就透露：「『眾志成城』精神依然活得好好的，之前有個灰熊球員例行賽擊敗我們後，在推特打這句話，這讓我非常惱火，我等不及要轉發他這則推文。」他點名者正是灰熊長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）。

至於柯瑞也在奪冠賽後記者會上說，「當我們賽季開始時，有人談到我們將有何作為，我清楚記得一些專家說我們未來1座冠軍都拿不到」，說話同時還比出代表0手勢，也有網友挖出這人就是球評柏金斯（Kendrick Perkins）。

柯瑞 勇士 推特

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