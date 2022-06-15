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NBA／外型酷似湯普森 網紅曝遭勇士主場列拒絕往來戶

udn記者陳元廷／綜合外電報導
以外型酷似球星湯普森（左）而出名，進而成為網紅的葛爾利(右)，被勇士主場認定不速之客將成為終生拒絕往來戶。 截圖自影片、路透
以外型酷似球星湯普森（左）而出名，進而成為網紅的葛爾利(右)，被勇士主場認定不速之客將成為終生拒絕往來戶。 截圖自影片、路透

過去幾年隨著勇士王朝崛起，以外型酷似球星湯普森（Klay Thompson）而出名，進而成為網紅的葛爾利（Dawson Gurley）日前在推特自爆，自己被勇士主場認定不速之客將成為終生拒絕往來戶。

「我被終生禁止入場，因為我通過五層安全警衛，他們讓我通過且沒有查驗身分證明，然後我進到球場練投10分鐘，我也另外花了1萬美元買票，這他們可不沒打算退錢，為什麼我該因為警衛失職受罰呢？」葛爾利寫道。

葛爾利也另外貼出勇士主場給他的書面說明，裡頭提到他未經允許利用職員通道，且透過假扮行為刻意欺瞞現場工作人員，違反相關規定且構成非法入侵犯罪行為，球團將保留法律追訴權，但從葛爾利推特發文，他對此行為並不感到後悔。

勇士 推特

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