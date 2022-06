NBA／外型酷似湯普森 網紅曝遭勇士主場列拒絕往來戶

過去幾年隨著勇士 王朝崛起,以外型酷似球星湯普森(Klay Thompson)而出名,進而成為網紅的葛爾利(Dawson Gurley)日前在推特 自爆,自己被勇士主場認定不速之客將成為終生拒絕往來戶。

「我被終生禁止入場,因為我通過五層安全警衛,他們讓我通過且沒有查驗身分證明,然後我進到球場練投10分鐘,我也另外花了1萬美元買票,這他們可不沒打算退錢,為什麼我該因為警衛失職受罰呢?」葛爾利寫道。

葛爾利也另外貼出勇士主場給他的書面說明,裡頭提到他未經允許利用職員通道,且透過假扮行為刻意欺瞞現場工作人員,違反相關規定且構成非法入侵犯罪行為,球團將保留法律追訴權,但從葛爾利推特發文,他對此行為並不感到後悔。

Fake Klay (@BigDawsTv) was banned from the Chase Center before game 5.



Here’s what got him banned. pic.twitter.com/SyOibJdkPd