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世足賽／PK大戰替補門將立功 澳洲險勝秘魯晉會內賽

記者劉肇育／綜合報導
澳洲挺進世界杯會內賽。(路透)
澳洲挺進世界杯會內賽。(路透)

爭奪今年卡達世界杯足球賽最後兩個參賽席次的跨洲附加賽，今天在卡達舉行，首場比賽由澳洲出戰秘魯，兩隊在正規賽與延長賽踢完都未進球的情況下，最終由澳洲在PK大戰以5：4險勝秘魯，連續5屆挺進到世界杯會內賽。

今年世界杯足球賽在參賽32隊已經有30隊出爐後，僅剩的兩張門票則將透過跨洲附加賽決定，分別由澳洲出戰秘魯以及哥斯大黎加對決紐西蘭，兩場比賽的勝隊將能搭上11月前往卡達會內賽的末班車。

而今天的首場比賽由澳洲出戰秘魯，雙方在90分鐘賽事加上延長賽踢完後仍戰成0：0平手，儘管在進入PK大戰後，澳洲首球就被秘魯門將擋下，不過秘魯在第三輪也踢中門柱，雙方前5輪踢完戰成4：4平手，第6輪澳洲在順利進球後，靠著替補門將雷德梅恩（Andrew Redmayne）成功撲下瓦勒拉（Alex Valera）的點球，以5：4險勝秘魯，成為第31支晉級卡達世界杯足球賽的球隊。

澳洲連續5屆晉級會內賽後，將與法國、丹麥和突尼西亞分在同組，總教練阿諾德（Graham Arnold）說：「我為球員感到驕傲，沒有人真的知道這些男孩經歷什麼才能來到這個地方，整個競爭的過程非常的艱難，他們堅持下去並完成承諾，非常棒。」

對於在PK大戰換上替補門將雷德梅恩，阿諾德也直言這是一次賭博但最終也成功了，「他是一位非常出色的12碼球守護者，而我想要做一些事情來動搖球員的心態，因為他們可能會因此問自己『為什麼這個人可以上場，他一定有一些優勢』，也許就是這1％的心理因素困擾了秘魯的球員，這是一種風險，但最終成功了。」

談到成為澳洲晉級會內賽的功臣，雷德梅恩說：「我有點不知所措，這是一場團隊的勝利與努力，所以我不能比其他在這邊的27人獲得更多的榮耀。在來到卡達的這段時間，我一直在想著這件事，儘管訓練中我也一直在想，但最後這依舊跟拋硬幣一樣，要就撲向左不然就撲向右，我不是英雄，我只是像其他人一樣扮演自己的角色。」

澳洲 足球

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