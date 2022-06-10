NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

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前三戰在第四節淨輸40分的勇士 ，在第四戰最後時刻頂住壓力沒有崩盤，柯瑞 （Stephen Curry）燃燒全場，26投14中，包括三分球14投7中，狂飆43分10籃板4助攻，其中第四節更拿到重要10分，帶領勇士在苦戰中以107比97驚險擊敗綠衫軍，將系列賽扳成2比2平手。

根據統計，勇士已經連續27次系列賽在客場取勝，持續刷新聯盟紀錄。

湯普森（Klay Thompson）17投7中包括4記三分球，拿下18分，維金斯（Andrew Wiggins）17分16籃板，創下個人生涯籃板新高；波爾（Jordan Poole）14分，魯尼（Kevon Looney）替補出發得到6分11籃板，格林（Draymond Green）7投1中只得2分，但有9籃板8助攻4抄截的表現。

雖然沒有像前一戰首節就陷入大幅落後的被動局面，但勇士上半場比賽依然陷入苦戰，即便靠著柯瑞和波爾的外線一度取得領先，但塞爾蒂克仍舊靠著更多進攻點優勢，上半場打完仍以54比49取得領先。

柯瑞上半場得到雙方最高的19分，其中包括投進2記三分球，今年季後賽已經累積命中80顆三分球。根據統計，這是柯瑞生涯第4次在季後賽至少投進80顆三分球。

勇士招牌第三節攻勢此役靠著柯瑞單節飆出14分，同樣在單節得分上領先對手，也幫助球隊三節結束反超前1分。

沒有像之前3場比賽那樣比分傾斜，此役第四節雙方陷入拉鋸戰，「浪花兄弟」聯手攻下18分，帶動球隊殺出一波14比3的攻勢，從落後5分變成6分超前；霍福特（Al Horford）雖然補上一記外線，但這也僅是綠衫軍最後6分多鐘的唯一進球。魯尼籃下得手搭配柯瑞的6罰5中，勇士順利守成。