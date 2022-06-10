MLB／大谷貼耳聽暗號超萌 投球分析專家：可以看一整天

天使 9日派出大谷翔平 登板，大家發現他使用電子暗號傳遞裝置「PitchCom」時，會用手套把耳朵蓋起來，該舉動讓FOX分析師韋蘭德（Ben Verlander）忍不住笑了。

為了防止作弊案再發生，並加快比賽節奏，大聯盟今年開放使用PitchCom，該裝置可讓投手與捕手透過電子訊號溝通，不需再依賴傳統的手勢暗號。這套系統包含一個戴在捕手護腕的訊號發射器，以及兩個分別戴在投手、捕手頭部的接收器，只要輸入想要的球路和位置，就可以讓對方聽到預錄的語音。

大谷翔平在比賽中和捕手史塔西（Max Stassi）透過PitchCom來傳遞暗號，比賽中可見大谷多次在投手丘上，用手套遮住耳朵，確定聽取到暗號後再準備投球。

看到偶像使用電子暗號的方式，身為忠實粉絲的韋蘭德在推特 上寫下，「沒人像大谷翔平那樣聽PitchCom。」最後還附上一個哭笑不得的表情符號。而投球分析專家佛里曼（Rob Friedman）則在推特上PO影片並寫道，「我可以整天看大谷在PitchCom上聽暗號。」

大谷翔平上演二刀流高水準演出，不僅先發7局失1分拿下勝投，也轟出超前2分全壘打，助天使以5：2擊敗紅襪，中止近期14連敗。