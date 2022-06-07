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網球／回到參賽起點 瑞度卡努形容「不真實」

記者曾思儒／即時報導
瑞度卡努回到諾丁漢參賽，此地是她生涯WTA巡迴賽起點。(路透)
瑞度卡努回到諾丁漢參賽，此地是她生涯WTA巡迴賽起點。(路透)

去年美網締造灰姑娘奪冠驚奇的英國小將瑞度卡努（Emma Raducanu），本周回到諾丁漢參賽，回到生涯WTA巡迴賽起點的她形容，過去12個月很「不真實」。

瑞度卡努去年諾丁漢初試啼聲但首輪就出局，但溫布頓她一路闖關到第4輪，美網奪冠更讓她知名度暴漲，成為網壇知名度最高的女將之一。

回到諾丁漢，今天要迎接首輪賽程的她回顧過去這12個月發生的事情，她表示十分不真實，「這是我的起點，我很以我過去12個月的成就為榮。」她也回憶，WTA的初登場不是很好的結果，但從中也學到很多，之後每周不斷累積，才有現在的自己。

19歲的瑞度卡努也承認，美網驚奇摘冠後，經歷許多挑戰，像是教練人選、體態管理都受放大鏡檢視，但她慢慢找到平衡，現在已經可以不把自己逼太緊。

本周列第2種子的她說：「我相信自己正在做的事情，我才19歲，我已經贏了一座大滿貫，所以我可以慢慢來，讓事情到位，因為我知道我的動力並沒減少，還是一樣多，但事情總非一帆風順，每周都要去清理，我相信我正在做的事情。」

「我不認為任何人會說『希望我18歲沒有贏下一座大滿貫』，因為這是我開始打網球就訂下的目標，我也做到了，很快就完成當然帶來許多挑戰，但從逆境中去管理和成長，我願意面對，學習這些經驗，不斷建設和進步。」瑞度卡努說。

瑞度卡努 英國 溫布頓

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