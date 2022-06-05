法網／賞挪威學生鴨蛋奪第14冠 納達爾寫最老冠軍紀錄

剛過36歲生日的「西班牙蠻牛」納達爾以6：3、6：3、6：0登頂，除迎接個人第22座大滿貫金盃，也締造賽史最年長冠軍紀錄。(美聯社)

今年法網 決賽上演「師徒對決」，剛過36歲生日的「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）出戰自家網球學院出產的挪威好手魯德（Casper Ruud），戰局幾乎一面倒，由第14度闖進法網決賽的納達爾掌握局勢，最終以6：3、6：3、6：0登頂，除迎接個人第22座大滿貫金盃，也締造賽史最年長冠軍紀錄。

法網最終戰台灣時間今天晚上9點登場，面對生涯第一度打進大滿貫決賽、2018年進入自家網球學院的魯德，納達爾一下場就率先破了魯德發球局，自己第2個發球局雖也遭到破發，納達爾馬上二度破發成功，憑藉多一次的破發就以6：3先下一城。

魯德第二盤率先突破，但他第4局破發成功後，納達爾第5局也馬上回破，且是在局數1：3落後下連破帶保連趕5局，以再一個6：3拿下，取得盤數「聽牌」優勢。

第三盤納達爾乘勝追擊，一下場再連破魯德兩個發球局，連同第二盤上演跨盤連拿10局的主宰表現；魯德第6局仍沒能「破蛋」，納達爾先取得40：15領先，第1個「冠軍點」雖接發出界，第2次機會就以直線致勝球迎接勝利，雙手捧臉享受冠軍時刻。

納達爾今年澳網 摘下生涯第21座大滿貫，超越另兩位「三巨頭」約克維奇（Novak Djokovic）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）並列的20冠，獨居男網首位，今天延續打進法網決賽就奪冠的完美勝率，除迎接個人第14座法網金盃，大滿貫數也推進到第22冠。

這是納達爾生涯第4度同年包辦澳網和法網金盃，6月3日剛滿36歲的他也改寫歷史，超越已故西班牙前輩吉梅諾（Andres Gimeno）1972年締造的34歲又305天紀錄，成為網球公開化年代後最年長的法網冠軍。