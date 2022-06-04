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斯威雅蒂法網封后 35連勝追平21世紀最長紀錄

中央社巴黎4日綜合外電報導
法國網球公開賽女單冠軍出爐，世界球后斯威雅蒂以絕對優勢稱后。美聯社
法國網球公開賽女單冠軍出爐，世界球后斯威雅蒂以絕對優勢稱后。美聯社

法國網球公開賽女單冠軍出爐，世界球后斯威雅蒂以絕對優勢稱后，今年連勝場次推進到35場，追平美國名將大威廉絲（Venus Williams）2000年所創21世紀最長的連勝紀錄。

斯威雅蒂（Iga Swiatek）從2月杜哈開始，連續包辦印地安泉、邁阿密、斯圖加特、羅馬等冠軍，加上法網7場全勝，連勝場次推高至35勝。

女網史上最多連勝是「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）在1984年創下的74連勝。

這場比賽首盤前4局，美國18歲新星高夫（Coco Gauff）非受迫性失誤太多，輕易讓斯威雅蒂迅速取得4比0絕佳優勢；高夫接著雖搶回1局，但斯威雅蒂強大的正手拍數度擊出致勝球，反手對角線也有所發揮，經過33分鐘以6比1先聲奪人。

儘管開局戰況一面倒，高夫次盤並未沮喪，一上場便破解對手發球局，並以2比0暫居上風。但斯威雅蒂馬上展現球后丰彩，凌厲的正手拍再度展現威力，連保帶破一口氣追回5局，反以5比2逆轉超車。

高夫扳回一局，但無助於扭轉戰果，經過68分鐘對戰，球后最後就以6比1、6比3，繼2020年之後抱走第2座法網女單金盃。

18歲的高夫是21年來闖入法網決賽最年輕的球員，也是自2004年溫布頓錦標賽的莎拉波娃（Maria Sharapova）之後，最年幼的大滿貫決賽選手。但她今天明顯居下風，無緣奪得生涯第1座大滿貫冠軍。

法網 威廉 溫布頓

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