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法網／澤瑞夫傷退後首發文：希望納達爾奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
澤瑞夫扭傷痛苦倒地不起，納達爾也上前關切。 (美聯社)
澤瑞夫扭傷痛苦倒地不起，納達爾也上前關切。 (美聯社)

法網男單四強賽發生最不願看到的結果，「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）對陣排名世界第三的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），當兩人激戰到第二盤時憾事發生，澤瑞夫不慎腳踝扭傷退賽，倒地哀嚎的畫面更讓所有粉絲揪心，哥哥表示這是第一次看到弟弟哭泣，而澤瑞夫也在稍早於Instagram回報狀況，並祝福納達爾順利奪冠。

25歲的澤瑞夫，在去年的東京奧運拿下金牌，被外界視為新生代可能的球王接班人，而本次法網澤瑞夫來勢洶洶，各家媒體都看好有望奪下大滿貫首冠，先是在8強拍落僅19歲的「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），隨即在4強賽中強碰「紅土之王」納達爾，可惜在第二盤因傷倒地退賽，無緣爭冠。

澤瑞夫在稍早也於Instagram限動錄製影片透露傷情：「今天在比賽中發生的事情讓我非常痛苦，到我第二盤受傷前這都是一場超高水準的比賽。醫療團隊以及法網的醫生還在為我做檢查，但目前來看我傷得不輕，完整檢查後，我會再告訴各位我的狀況。」並在最後澤瑞夫也對納達爾送上祝福，「第14次闖進法網決賽真的很不可思議，希望他能繼續贏下去堆高歷史」！

值得一提的是同為職業網球選手的哥哥米沙‧澤瑞夫（Mischa Zverev），看見弟弟受傷倒地落淚也心碎不已，並表示「太可怕了，弟弟從小到大不曾哭過。」接著說道「任何人跟弟弟一樣受到這種傷，選手生涯將有部分被搶走，你將無法走路、練習，這對挑戰生涯首座大滿貫冠軍的他來說實在太殘忍，希望他能早日康復重回賽場。」

納達爾以這種方式贏球也不見喜悅，對澤瑞夫只有滿滿的敬意，「我感到非常的難過，他正在打一場難以置信的比賽，他是法網中最好的對手，我知道他有多想拿下大滿貫首冠，但他非常不幸運，我能確定的是他將在傷後強勢回歸，祝福他一切順利。」

納達爾 法網 東京奧運

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