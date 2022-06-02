我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又傳槍擊事件 威州公墓喪禮遭開數槍 多人受傷

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

MLB／大谷翔平投球動作露餡？教頭坦言「確實不尋常」

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平全場僅製造三球揮空，天使總教練麥登認為確實有不尋常之處，但認為洋基並未偷暗號，而是識破投球動作。（路透）
大谷翔平全場僅製造三球揮空，天使總教練麥登認為確實有不尋常之處，但認為洋基並未偷暗號，而是識破投球動作。（路透）

大谷翔平又一次在洋基球場遭遇重挫，今天先發三局挨了三發陽春砲，比賽過程中即有球評意見點出可能投球動作被識破，天使教頭麥登（Joe Maddon）賽後也坦言確實有不尋常之處。

天使今天在雙重賽第1場以1：6輸球，大谷先發三局失四分、承擔第四敗，此役共用75球，直球均速97.5哩，比他賽季平均的97哩略快，但洋基打線似乎有備而來，全場僅3球揮空，28球被破壞成界外。是否感覺投球動作被洋基破解，大谷回應：「我不確定，可能要問問對方。」

麥登坦言，大谷全場僅三球製造揮空，「這一點非常不尋常」。他並未指控洋基偷暗號，但也認為大谷的投球動作可能露了餡，「他們非常擅長判讀球路，如果他們是透過合理手段做到，我絕對舉雙手雙腳贊成，我覺得那很棒。」

麥登表示，如果洋基擁有一群很會判讀球路的傢伙，那是他們的優勢，「我們能做的，就是更加警戒。」

大谷生涯在洋基球場出賽兩場都踢到鐵板，兩戰都是短命先發，合計共投3.2局責失11分，在這座球場的防禦率從賽前的94.5驟降到27。大谷不認為在洋基球場投球帶來額外的壓力，他說：「兩場比賽只是小樣本，我不覺得在這裡投球因此多了壓力，我只是需要投好我的球。」

洋基 天使 大谷翔平

上一則

1張圖／NBA總冠軍戰 勇士vs.塞爾蒂克 誰能搶下開門紅？

延伸閱讀

MLB／重演紐約慘案 大谷翔平挨3轟遭洋基3局打爆

MLB／重演紐約慘案 大谷翔平挨3轟遭洋基3局打爆
MLB／大谷「拿香三振」 洋基迷也抱屈「這球位置真的太低了」

MLB／大谷「拿香三振」 洋基迷也抱屈「這球位置真的太低了」
MLB／學長不放水 大谷翔平17打席沒安打

MLB／學長不放水 大谷翔平17打席沒安打
MLB／大谷翔平苦吞第3敗 自曝背部不適影響球速下滑

MLB／大谷翔平苦吞第3敗 自曝背部不適影響球速下滑

熱門新聞

NBA西區第3種子金州勇士隊，將在加州舊金山主場迎戰東區第2種子波士頓塞爾蒂克隊。（歐新社）

1張圖／NBA總冠軍戰 勇士vs.塞爾蒂克 誰能搶下開門紅？

2022-06-02 20:00
塞爾蒂克擋下巴特勒（中）飆分，最終以4分驚險勝出。 美聯社

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

2022-05-30 02:31
湯普森全場25投12中並轟進8記三分球，獨拿32分，率勇士擊敗獨行俠重返總冠軍賽。路透

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

2022-05-26 23:28
舒馬克之子在F1摩納哥站發生意外，一度使得比賽中斷。（Getty Images）

F1／賽車撞車剖兩半 「車神」舒馬克之子奇蹟毫髮無傷

2022-05-30 20:21
台灣自由潛水好手黃明峻（左）日前前往宏都拉斯參賽時國籍遭更改，多次與主辦單位溝通後成功以台灣身分出賽，並拿下無蹼恆重下潛項目亞軍。（圖取自黃明峻臉書facebook.com）

賽前被改國籍 2潛水好手堅持以「台灣」參賽 眾人喝采

2022-05-26 15:59
柯瑞獲選以「魔術強森」為名的西區冠軍賽MVP獎杯。美聯社

NBA／柯瑞獲西區冠軍賽MVP 感性發言讓湯普森泛淚光

2022-05-27 00:55

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
他滯留上海浦東機場66天 沒洗過澡、交了100多國朋友

他滯留上海浦東機場66天 沒洗過澡、交了100多國朋友