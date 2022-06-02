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MLB／重演紐約慘案 大谷翔平挨3轟遭洋基3局打爆

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平先發3局挨了3發陽春砲，失4分退場，最終吞下本季第4敗。（路透）
大谷翔平先發3局挨了3發陽春砲，失4分退場，最終吞下本季第4敗。（路透）

洋基球場成為「投手大谷」過不去的試煉場，大谷翔平今天再度演出短命先發，慘挨3發陽春砲，先發3局、失4分退場，天使終場以1：6輸給洋基、吞下7連敗，大谷則承擔本季第4敗。

兩隊今天進行雙重賽，大谷在午場擔任第2棒、先發投手兼指定打擊，這是他生涯第二次在洋基球場登板，前一次為去年6月30日，大谷只撐0.2局被敲2安打、狂丟4保送，最終「核爆」7分退場；再次於洋基球場登板投球，外界關注大谷能否扳回顏面，結局是譜寫了另一樁慘案。

洋基從一開賽就帶給大谷重傷害，首棒卡本特（Matt Carpenter）纏鬥11球、7度破壞成界外，最後將一顆掉到紅中的87哩卡特球轟成右外野陽春砲；兩出局後，輪到托瑞斯（Gleyber Torres）開砲，這回是97哩四縫線直球遭狙擊。

第3局「法官」賈吉（Aaron Judge）也補上一刀，將大谷的滑球轟出中左外野全壘打牆外，這是大谷在大聯盟第2度單場挨3轟，前一次為去年8月25日對金鶯隊。

大谷在第4局未取得出局數，先被連敲2安，天使決定換投，大谷此役以75球投3局被敲8安打、失4分作收，生涯在洋基球場出賽2場，共投3.2局責失11分，在這座球場的防禦率從賽前的94.5驟降到27。

「打者翔平」則是5打數敲出1安打、吞下2K，他在第5局敲出一壘打，但隨即遭洋基先發左投柯特斯（Nestor Cortes）牽制出局。天使打線直到8局終於破蛋，避免遭到完封，但挽不回大谷的敗投命運。

洋基 天使 大谷翔平

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