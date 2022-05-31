法網／納達爾復仇成功 4盤擊敗約克維奇 闖男單4強

約克維奇與納達爾生涯第10度在法網碰頭。（路透）

2022年法國網球公開賽男單8強，西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）在第四盤2：5落後下挽救兩個盤點，最終以6：2、4：6、6：2、7：6(4)擊敗世界第一、去年冠軍約克維奇 （Novak Djokovic），闖入四強，也為去年4強賽的失利完成復仇。

約克維奇在第四盤搶七1：6落後下一度連追3個賽點，但納達爾還是頂住壓力笑到最後。

納約此次的8強對戰，打到巴黎凌晨1點，耗時超過4小時。兩人生涯第10度在法網 碰頭，「紅土之王」納達爾保有8勝2敗的對戰優勢，不過去年兩人在4強賽碰頭時，正是由約克維奇在苦戰4小時11分鐘後勝出，最終他也拿下個人在法網的生涯第二座冠軍。

納達爾將在4強賽對上德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），爭取決賽門票。

納達爾在賽後坦言，現在不只事關他今年的法網冠軍頭銜，也可能攸關他的整個網球生涯前景。

納達爾表示：「我知道自己的情況，也接受它。我沒什麼好抱怨的。」他在抵達法網前，還不確定自己能否參賽，因為他在今年羅馬大師賽（Rome Masters）期間長年足傷復發，他的網球生涯一大部分時間都為這個傷所苦。

納達爾說：「我單純享受還能在這裡再比賽一屆。而且老實說，我在這裡打的每一場比賽，我都不知道會不會是我在法網的最後一場比賽。」