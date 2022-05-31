NBA／指詹姆斯當年加入熱火是作弊 薛姆波特：摧毀籃球

詹姆斯(左)2012年在熱火拿到總冠軍，與另一名明星球員韋德相擁。(美聯社)

NBA過去幾年抱團風氣當道，不過本賽季兩支闖進冠軍賽的球隊則都是靠著自立培養的球員一路過關斬將，讓抱團風氣是否適當再度引發討論，其中前籃網隊球員薛姆波特 （Iman Shumpert）在最近受訪時就表示，詹姆斯（LeBron James）在2010年選擇加入熱火就摧毀了籃球。

曾效力過尼克、騎士、國王、火箭和籃網隊，並與詹姆斯在騎士隊一同奪冠過的薛姆波特，近日接受訪問時談到聯盟在過去10多年來的抱團風氣，並認為2010年詹姆斯選擇離開騎士加盟熱火隊，這種如同「作弊」的方式，完全摧毀了籃球這項運動，「看看他當年的決定，你的第一感覺就是這就是作弊啊。」

薛姆波特指出，儘管聯盟抱團的案例不曾少過，但包括當年保羅（Chris Paul）想要與布萊恩（Kobe Bryant）聯手就遭到聯盟否決，但詹姆斯加盟入熱火卻是帶起抱團風氣的主因。

至於後續又有杜蘭特（Kevin Durant）加盟勇士 一事，薛姆波特也認為是受詹姆斯所帶起的效應影響，「杜蘭特加入勇士後引來很多批評，因為那也是作弊，但我認為一切的源頭都是詹姆斯，如果他不離開騎士，我不認為杜蘭特也會跟著離開，因為他那麼強仍舊敗給詹姆斯，讓他意識到不能再留在雷霆隊，因為那是個小城市，不可能打造超級球隊，要想打敗詹姆斯只能離開，否則一點機會都沒有。」

而薛姆波特在這次的訪問過程中也談到了聯盟中從喬丹 （Michael Jordan）、布萊恩、詹姆斯到杜蘭特間的對抗故事，但在被問到生涯覺得最難纏的對手時，薛姆波特則是選擇了詹姆斯而非布萊恩。