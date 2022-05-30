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法網／5盤大戰闖8強 對陣約克維奇 納達爾：奮戰到最後

記者曾思儒／綜合報導
納達爾歷經五盤大戰，力退加拿大新星阿里辛。（Getty Images）
納達爾歷經五盤大戰，力退加拿大新星阿里辛。（Getty Images）

一盤未失紀錄雖破，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）仍是勝利一方，他29日歷經五盤大戰才以3：6、6：3、6：2、3：6、6：3力退加拿大新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime），8強賽將上演和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的頂尖對決。

身為法網13度冠軍，納達爾過去111場紅土大滿貫的比賽只有2場打到決勝盤，不過連同29日第3場5盤大戰，納達爾都是獲勝一方。

歷經4小時又23分鐘激戰，法網成績推進到109勝3敗的納達爾讚對手是目前最佳選手之一，「他非常年輕，有滿滿的力量和活動能力，對我來說是非常、非常難纏的對手。」他補充說，受到阿里辛許多威脅，「這場比賽對我是很重大的勝利，毫無疑問。」

即將過36歲生日的納達爾已是第18度參賽，過去超過百場比賽，他只有11場是首盤先失守，不過本場仍通過考驗，8強賽就要和小約上演生涯第59度對決。

小約在過去對決取得30勝28敗些微優勢，不過納達爾在9度法網碰頭贏下7場。

納達爾提到，兩人對彼此都很熟悉，「我們有很久遠的對戰歷史，他帶著羅馬金杯到這，對我來說來到這並非最理想狀態，但我仍到這了，這是法網，我最喜歡的場地，我唯一可以到速你的就是我會全神貫注，試著打出最佳表現，我唯一能保證的就是我最奮戰但最後。」

納達爾 法網 約克維奇

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