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NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

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NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

記者蔡佳霖／綜合報導
塞爾蒂克擋下巴特勒（中）飆分，最終以4分驚險勝出。 美聯社
塞爾蒂克擋下巴特勒（中）飆分，最終以4分驚險勝出。 美聯社

儘管連續兩輪都殺到搶7大戰，賽程如此密集，不過季後賽還沒連續吞敗的塞爾蒂克仍是守住首節奠定的領先基礎，擋下巴特勒（Jimmy Butler）強勢飆分和熱火比賽後段一波11比0追分壓力，最終以100比96驚險勝出。

綠衫軍繼2010年後重返總冠軍賽，將和勇士力爭高下，爭取隊史第18座總冠軍。

塞爾蒂克陣中3人得分超過20分，泰托姆（Jayson Tatum）攻下26分10籃板6助攻2阻攻，布朗（Jaylen Brown）15投8中拿到24分6籃板6助攻，史馬特（Marcus Smart）找回進攻手感，獲得24分9籃板5助攻2抄截。

霍福特（Al Horford）5分14籃板3助攻2阻攻，替補的威廉斯（Grant Williams）11分6籃板，懷特（Derrick White）8分。

前一戰狂砍47分的巴特勒，此役又燃燒力戰47分57秒，24投13中飆進35分9籃板，其中上半場獨拿24分，可說是隻手幫助熱火將大幅追回一開始的落後分差；但可惜他在第四節最後落後2分情況下三分出手未中，無緣幫助熱火完成逆襲。

阿德巴約（Bam Adebayo）則有25分11籃板4助攻，羅瑞（Kyle Lowry）15分7籃板3助攻2抄截，史特魯斯（Max Strus）8分8籃板3助攻，不過雙衛合計22投僅7中；歐拉迪波（Victor Oladipo）12投4中得到9分5籃板3助攻。

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