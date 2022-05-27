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MLB／大谷翔平苦吞第3敗 自曝背部不適影響球速下滑

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平賽後提到，從第一局開始就覺得背部有些不適，也因此導致球速下滑。 美聯社
大谷翔平賽後提到，從第一局開始就覺得背部有些不適，也因此導致球速下滑。 美聯社

天使今在主場與藍鳥進行4連戰首戰，二刀流大谷翔平擔任先發投手主投6局失5分，吞下本季第3敗。大谷翔平賽後提到，從第一局開始就覺得背部有些不適，也因此導致球速下滑。

此役剛好上演日韓投手之爭，天使派出大谷翔平而藍鳥則是讓左投柳賢振登板，而大谷在這場對決中落居下風，主投6局用93球被敲6安打包含2支全壘打、責失5分，送出10次三振、1次保送，目前自責分率為3.45、戰績3勝3敗，反觀柳賢振主投5局用65球，被敲6安打、失2分、1次三振1次保送，最後拿下勝投，目前2勝0敗。

大谷翔平首局就被「春天哥」史普林格（George Springer）賞了一發陽春炮，第6局又被強打小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)將球轟出牆外，第7局就被教練換下場休息，此戰是他本季失分第二多的比賽，上一次是在4月對上遊騎兵一共掉了6分。打擊方面則是2打數貢獻1分打點，三振、保送各1次，賽後打擊率為0.249。

根據天使隊官網報導，大谷翔平這場比賽的速球，比起他的賽季平均慢了1.6英哩（約2.5公里），大谷翔平今天最快的球速為97.6英哩（約157公里），平均球速為95.6英哩（約154公里）。賽後大谷翔平受訪表示，自己因為背部不適才導致球速變慢，「我能丟出很多次三振，但沒有辦法全力丟球。」不過他不認為這會是個大問題。

天使總教練梅登（Joe Maddon）也透露，「大谷今天球速沒有出來，他的指叉球時好時壞，投球狀況很不一致，雖然他的傷勢不是太嚴重，但不確定明天的比賽是否會先發上場打擊。」

大谷翔平 天使

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