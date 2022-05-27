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NBA／柯瑞獲西區冠軍賽MVP 感性發言讓湯普森泛淚光

記者劉肇育／綜合報導
柯瑞獲選以「魔術強森」為名的西區冠軍賽MVP獎杯。美聯社
柯瑞獲選以「魔術強森」為名的西區冠軍賽MVP獎杯。美聯社

勇士26日在主場以120：110淘汰獨行俠，過去8年來第6度進軍總冠軍賽，賽後勇士主控柯瑞（Stephen Curry）也拿下以「魔術強森（Magic Johnson）」為名的西區冠軍賽MVP獎杯，而他與格林（Draymond Green）賽後也不約而同的談到了湯普森（Klay Thompson）兩度歷經傷痛後歸來，讓湯普森一度眼泛淚光。

勇士26日與獨行俠之戰，在整場比賽都領先的情況下，一度取得25分領先優勢，儘管末節獨行俠一度在唐西奇（Luka Doncic）領軍下展開反撲，但最終仍是由勇士以10分差距搶下總冠軍賽門票，也是他們過去8年來第6度贏得西區冠軍，對於過去兩年都無緣季後賽的勇士來說實屬不易。

勇士湯普森26日攻下全隊最高的32分，主控柯瑞則是有15分、9助攻演出，搭配上維金斯（Andrew Wiggins）、魯尼（Kevon Looney）都有「雙十」演出，可說是靠著團隊戰力贏得這關鍵一勝。

柯瑞與格林的感人發言讓湯普森一度眼泛淚光。路透
柯瑞與格林的感人發言讓湯普森一度眼泛淚光。路透

賽後勇士三巨頭也接連接受訪問，其中拿下分區冠軍賽MVP的柯瑞就表示，這是團隊的努力才有這樣的結果，不過球隊的目標本來就是最後的總冠軍，「我們能在這裡要感謝大家支持，我們知道總冠軍是最終目標，但我們會稍為慶祝一下。」

而柯瑞與格林也不約而同的談到了過去兩年經歷兩度嚴重傷勢的湯普森，格林說：「湯普森遭逢兩次重大傷勢回來，這兩年我們經歷很多，我們互相力挺，老闆也支持我們，在每一次失敗後我們總是重新回來，每一次努力、每一次認真付出就是為了這一刻，希望在比賽中帶給大家更好表現。」

隊友的感人發言也讓湯普森一度眼泛淚光，他說：「太開心了能夠回來這裡，回到這個場景，我有很多的情緒，我心中有太多的心情想表達，我覺得難以置信，一路走來真的很不容易。」

柯瑞賽後與格林相擁。路透
柯瑞賽後與格林相擁。路透

勇士 柯瑞 總冠軍賽

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