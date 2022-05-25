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英超／不會讓俄國老闆獲益 英批准切爾西俱樂部出售

 中央社／倫敦25日綜合外電報導
英國政府簽發許可證，准許英超豪門切爾西足球俱樂部（Chelsea　Football Club）出售。（美聯社）
英國政府簽發許可證，准許英超豪門切爾西足球俱樂部（Chelsea　Football Club）出售。（美聯社）

英國體育大臣多里斯（Nadine Dorries）25日表示，英國政府已簽發許可證，准許英超豪門切爾西足球俱樂部（Chelsea Football Club）出售。

切爾西現任老闆、俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）在俄軍入侵烏克蘭後，於3月初宣布將出售這個足球俱樂部，並聲稱收益將捐給侵烏戰爭受害者。但隨後英國宣布對他祭出制裁，包括凍結資產和發出旅行禁令，打亂他的出售計劃。

多里斯在推特上稱：「出售所得不會讓阿布拉莫維奇或其他受制裁的個人獲益，我們對此感到滿意。」

「考慮到我們對那些與普亭以及血腥入侵烏克蘭有關的人實施制裁，俱樂部長遠的未來只能交給一位新老闆，才能得到保障。」

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊股東波利（ToddBoehly）、私募股權公司明湖資本（ClearlakeCapital）和其他人組成的財團，本月稍早同意以42.5億英鎊收購切爾西，並於昨天通過英超聯賽所有人和董事測試（Premier League Owners' and Directors'Test）。

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