法網又爆冷門 大坂直美首戰出局

大坂直美爆冷在法網首輪就遭淘汰。(美聯社)

法網 第一輪就冷門不斷，昨天首日賽程奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）、列女單第6種子的突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）和法網前冠軍蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza）都落馬，今天日本前「世界球后」大坂直美 加入淘汰行列，她以5：7、4：6敗給美國對手安妮西莫娃（Amanda Anisimova），沒能挑戰生涯第5座大滿貫金盃。

影片來源：YouTube Eurosport Tennis

大坂直美目前排名38，安妮西莫娃則是大會27種子，不過安妮西莫娃大滿貫最佳成績是法網4強，遠不如大坂直美亮眼，不過今年澳網 第三輪，安妮西莫娃就曾在瓦解2個賽末點下逆轉大坂直美，今天又拍下前球后，連兩場大滿貫寫下大捷。

大坂直美法網前只打了2站熱身賽，還因腳踝不適退出羅馬女網賽，紅土大滿貫又提前出局；法網和溫布頓也是她表現較差的大滿貫，硬地的美網和澳網她各打下2座金盃，法網和溫布頓最佳成績都是第三輪，去年法網也是第二輪就止步。

今年賽季打出驚人成績的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）倒是延續連勝，她今天在中央球場打頭陣，面對會外賽晉級的烏克蘭對手絲蘭柯（Lesia Tsurenko），只花54分鐘就以6：2、6：0勝出，第29連勝輕鬆入袋。