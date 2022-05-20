NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

勇士多點開花，柯瑞攻下全隊最高32分，率隊打出精彩逆轉勝。美聯社

西冠首戰一路壓制樂勝對手，勇士 21日遭遇獨行俠頑強反擊，甚至上半場一度陷入多達19分落後，所幸展現眾志成城贏球意志，魯尼（Kevon Looney）拿下季後賽新高21分，還有板凳跳出相助，以126比117逆轉拿到2比0領先。

獨行俠上半場外線砲火隆隆，一口氣砍進15記三分彈，打得勇士難以招架，僅靠柯瑞 （Stephen Curry）獨攬20分支撐火力。雙方激戰之餘火氣也不小，一口氣有4位球員遭判技術犯規。不過比賽局勢下半場反轉，因為獨行俠手感不再。

第3節只拿13分且三分球13投2中，獨行俠給勇士急起直追大好機會，特別魯尼單節挹注11分更扮功臣。而進入決勝節，勇士靠替補的波特 （Otto Porter Jr.）與波爾（Jordan Poole）連線終反超，也替回到場上先發奠定提前足夠領先基礎。

接著格林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）與柯瑞輪流外線開火，完成了精采逆轉秀。數據上，柯瑞飆32分，魯尼繳21分與12籃板，波爾挹注23分，勇士替補得分也以36比13壓下對手；獨行俠以唐西奇（Luka Doncic）砍42分為首，布朗森（Jalen Brunson）另添31分。