高球／PGA錦標賽首輪表現不佳 伍茲怒吼攝影師「退後」

老虎伍茲 (Tiger Woods)19日在PGA錦標賽(PGA Championship)對一名攝影 師動怒,因為在揮桿的過程中,他認為該名攝影師站的太近,讓他感到不適且影響他的發揮,因此怒喊「退後」。

距離去年經歷嚴重車禍 將近15個月,現年46歲的老虎伍茲在次回到PGA錦標賽的賽場,不過他在首輪的第一桿打完後就顯得相當不悅,鏡頭捕捉到他開始對著其中一名攝影師大喊,「給我一點喘息的空間好嗎」,隨後又向他怒吼「退後」三次。

當天老虎伍茲一開始的表現不錯,前5洞有2洞低於標準桿,不過最後卻以高於標準4桿的74桿繳卡,在看到自己最後幾洞的表現時,老虎伍茲臉上也露出相當惋惜的表情。

#tigerwoods did not “lash out” at cameraman, he simply asked him twice to give him some breathing room while walking down the 10th Fairway. #PGAChampionship pic.twitter.com/JHQfO0No29