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高球／PGA錦標賽首輪表現不佳 伍茲怒吼攝影師「退後」

聯合新聞網／ 綜合報導
車禍復出的伍茲參加PGA錦標賽，首輪表現不佳，遷怒攝影師。 Getty Images
車禍復出的伍茲參加PGA錦標賽，首輪表現不佳，遷怒攝影師。 Getty Images

老虎伍茲（Tiger Woods）19日在PGA錦標賽（PGA Championship）對一名攝影師動怒，因為在揮桿的過程中，他認為該名攝影師站的太近，讓他感到不適且影響他的發揮，因此怒喊「退後」。

距離去年經歷嚴重車禍將近15個月，現年46歲的老虎伍茲在次回到PGA錦標賽的賽場，不過他在首輪的第一桿打完後就顯得相當不悅，鏡頭捕捉到他開始對著其中一名攝影師大喊，「給我一點喘息的空間好嗎」，隨後又向他怒吼「退後」三次。

當天老虎伍茲一開始的表現不錯，前5洞有2洞低於標準桿，不過最後卻以高於標準4桿的74桿繳卡，在看到自己最後幾洞的表現時，老虎伍茲臉上也露出相當惋惜的表情。

老虎伍茲 攝影 車禍

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