NBA／林書豪為保羅惋惜 遭貝佛利嗆：為何他值得冠軍？

賽前被視為冠軍熱門的太陽,今在全員當機下,終場遭獨行俠33分屠殺無緣闖進西區冠軍賽。十分關心季後賽 戰況的林書豪 ,在推特表示對於保羅(Chris Paul)始終無法奪冠感到惋惜,不料此發言竟引來貝佛利(Patrick Beverley)回嗆:「為何保羅值得一枚冠軍?」

過去保羅不斷遭外界質疑關鍵時刻無法挺身而出,今年仍無法擺脫這項汙名,在本系列賽的最後五戰,保羅單場得分為12分、5分、7分、13分、10分,做為球隊進攻端的第二出手選擇,這樣表現相當不理想,這也是保羅生涯第5次在季後賽以2:0領先的情況下,最終慘遭逆轉。

賽後保羅表示自己沒有退休 的打算,並會扛起輸球的責任明年捲土重來,「我知道威廉斯(Monty Williams)教練說,輸球責任他扛,但我才應該承擔。我是隊上控衛同時身兼領袖,我必須確保球隊執行比賽計畫。每次你輸球,他們都說你最好機會已過。但我們明年會再來,我可不打算退休呢。」

在第七戰結束後,林書豪也在推特上發表觀賽心得,他寫下「該死,我真的很希望CP3可以在退休前贏得一座總冠軍,他值得一冠,他是個傳奇。」沒想到該評論竟讓保羅前隊友貝佛利相當不滿,立即回應「為什麼他值得一冠?」

而球評巴恩斯(Matt Barnes)也表示附和貝佛利的說法,他認為保羅明明整體命中率和三分命中率都高達5成以上,過去4場卻沒有1場出手超過10次,「依我來看,貝佛利說的沒錯,保羅是累了吧,看來他的體力只容許他做到製造機會給隊友。」

Dang....I really hope CP3 gets a championship before he retires. He deserves one 🏆 #legend

What u mean deserve why does he deserves it more?? https://t.co/Y0t0Sxbabu