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NBA／林書豪為保羅惋惜 遭貝佛利嗆：為何他值得冠軍？

聯合新聞網 / 綜合報導
保羅在季後賽狀態下滑，但不打算退休。 路透
保羅在季後賽狀態下滑，但不打算退休。 路透

賽前被視為冠軍熱門的太陽，今在全員當機下，終場遭獨行俠33分屠殺無緣闖進西區冠軍賽。十分關心季後賽戰況的林書豪，在推特表示對於保羅（Chris Paul）始終無法奪冠感到惋惜，不料此發言竟引來貝佛利（Patrick Beverley）回嗆：「為何保羅值得一枚冠軍？」

過去保羅不斷遭外界質疑關鍵時刻無法挺身而出，今年仍無法擺脫這項汙名，在本系列賽的最後五戰，保羅單場得分為12分、5分、7分、13分、10分，做為球隊進攻端的第二出手選擇，這樣表現相當不理想，這也是保羅生涯第5次在季後賽以2:0領先的情況下，最終慘遭逆轉。

賽後保羅表示自己沒有退休的打算，並會扛起輸球的責任明年捲土重來，「我知道威廉斯（Monty Williams）教練說，輸球責任他扛，但我才應該承擔。我是隊上控衛同時身兼領袖，我必須確保球隊執行比賽計畫。每次你輸球，他們都說你最好機會已過。但我們明年會再來，我可不打算退休呢。」

在第七戰結束後，林書豪也在推特上發表觀賽心得，他寫下「該死，我真的很希望CP3可以在退休前贏得一座總冠軍，他值得一冠，他是個傳奇。」沒想到該評論竟讓保羅前隊友貝佛利相當不滿，立即回應「為什麼他值得一冠？」

而球評巴恩斯（Matt Barnes）也表示附和貝佛利的說法，他認為保羅明明整體命中率和三分命中率都高達5成以上，過去4場卻沒有1場出手超過10次，「依我來看，貝佛利說的沒錯，保羅是累了吧，看來他的體力只容許他做到製造機會給隊友。」

退休 林書豪 季後賽

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