我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

NBA／獨行俠三槍齊發「屠殺」太陽 搶7狂勝33分闖西冠

記者蔡佳霖／綜合報導
唐西奇上半場就拿到27分，一人得分等於太陽全隊，這是近25年來季後賽首度出現這種情況。 美聯社
唐西奇上半場就拿到27分，一人得分等於太陽全隊，這是近25年來季後賽首度出現這種情況。 美聯社

全聯盟戰績最佳的太陽，在第二輪關鍵第7戰卻是在主場繳出可能是保羅（Chris Paul）加盟以來的最差表現。上半場全隊嚴重當機僅得到27分，反被獨行俠拉開30分差；進入下半場，獨行俠更是乘勝追擊殺出一波13比5攻勢，一口氣拉開42分差，如此一面倒「屠殺」情況，幾乎是宣告比賽提前結束。

帶著38分領先進入第四節的獨行俠，最終以123比90直接摧毀太陽的冠軍夢，用不可思議的表現扭轉系列賽一開始0比2落後劣勢，自2011年以來再度闖進西區冠軍賽，將要和勇士爭取總冠軍賽門票。

獨行俠大勝33分還不是史上搶7大戰的最大勝分差紀錄，聯盟季後賽第7戰最大勝分差紀錄是出現在2005年首輪，正好就是獨行俠所創下。當時獨行俠以116比76大勝火箭，不過第二輪6戰不敵奈許（Steve Nash）領軍的太陽。

唐西奇（Luka Doncic）全場19投12中包括6記三分球，高效率拿下35分10籃板4助攻2抄截，他在上半場就拿到27分，一人得分等於太陽全隊，這是近25年來季後賽首度出現這種情況。

上半場也有21分進帳的丁威迪（Spencer Dinwiddie），15投11中包括5記三分球在內也拿下30分，布朗森（Jalen Brunson）19投11中得到24分6籃板，3大攻堅主力如利刃般不斷拉開空間打點分球，顯然這幾場比賽太陽完全找不到阻止的辦法。獨行俠團隊命中率高達58.4%，並且轟進19記三分球。

太陽陣中無人得分超過12分。強森（Cameron Johnson）12分，保羅10分4助攻，布克（Devin Booker）11分3籃板2助攻，兩人完全熄火，合計22投僅7中；艾頓（Deandre Ayton）5分4籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）6分。比賽第四節等同於垃圾時間，兩邊也輪番讓一些替補球員走完比賽。

保羅在主場的關鍵第七戰熄火，僅繳出10分4助攻。 美聯社
保羅在主場的關鍵第七戰熄火，僅繳出10分4助攻。 美聯社

季後賽 勇士 總冠軍賽

上一則

NBA／威廉斯外線大爆發 塞爾蒂克淘汰衛冕軍公鹿進東冠

下一則

MLB／大谷翔平第8轟報到 本季開轟勝率100%當幸運星

延伸閱讀

夢的保存（二）

夢的保存（二）
NBA／保羅自謙「關公面前耍大刀」引爆運球招式始祖論戰

NBA／保羅自謙「關公面前耍大刀」引爆運球招式始祖論戰
NBA／保羅失誤多於助攻 獨行俠終止對太陽11連敗

NBA／保羅失誤多於助攻 獨行俠終止對太陽11連敗
NBA／交手10戰9勝 保羅成唐西奇天敵

NBA／交手10戰9勝 保羅成唐西奇天敵

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」上月在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。。(路透)

拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

2022-05-11 19:34
柯瑞此戰攻下29分，關鍵三分砲火澆熄灰熊反攻氣勢，，搭配湯普森的30分，浪花兄弟率勇士重返西區冠軍賽。Getty Images

1張圖／NBA勇士闖西冠 綠衫軍逼公鹿搶7

2022-05-14 08:33
柯瑞直言過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。（歐新社）

NBA／勇士過去2年沒打季後賽 柯瑞坦言：太煎熬了

2022-05-14 08:55
勇士以110：96淘汰灰熊。（美聯社）

NBA／柯瑞關鍵三分 勇士淘汰灰熊闖西區冠軍戰

2022-05-14 00:59
網壇銀色夫妻檔史維托莉娜(左)和法國「跳跳人」孟非斯(右) 透過社群公布將在10月迎接寶貝女兒。(取自推特)

網壇銀色夫妻檔 宣布10月迎接女兒誕生

2022-05-15 14:56
史陶德邁爾(中)不續任籃網助教後在節目上大吐真心話，先批評哈登再給厄文建議。美聯社

NBA／史陶德邁爾離開籃網不忍了 先批哈登再評厄文

2022-05-14 06:13

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人