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NBA／威廉斯外線大爆發 塞爾蒂克淘汰衛冕軍公鹿進東冠

記者蔡佳霖／綜合報導
G.威廉斯轟進生涯新高的7記三分球，追平聯盟紀錄，全場攻下27分6籃板2阻攻，讓公鹿付出慘重代價。 路透
G.威廉斯轟進生涯新高的7記三分球，追平聯盟紀錄，全場攻下27分6籃板2阻攻，讓公鹿付出慘重代價。 路透

塞爾蒂克在搶7生死戰的第二節和第三節打出59比38的巨大比分差，一舉擊潰公鹿，在大幅領先優勢之下，主場作戰的綠衫軍最終以109比81大勝公鹿，粉碎對手的衛冕之夢，快意搶進東區冠軍賽。

塞爾蒂克是在2比3落後劣勢下扭轉局面，這是他們繼2019-20年賽季後重返東區冠軍賽，將和邁阿密熱火決一死戰，爭取總冠軍賽門票。

G.威廉斯（Grant Williams）無疑是塞爾蒂克能夠拉開比分的關鍵，他轟進生涯新高的7記三分球，全場攻下27分6籃板2阻攻，其中19分出現在第二和第三節，讓公鹿付出慘重代價。而他第7戰命中7記三分球也追平聯盟紀錄。

第6戰大爆發的泰托姆（Jayson Tatum），此役14投7中包括三分球9投5中，貢獻23分8助攻6籃板，雖然發生7次失誤但瑕不掩瑜；布朗（Jaylen Brown）貢獻19分8籃板，史馬特（Marcus Smart）11分10助攻7籃板。霍福特（Al Horford）6分10籃板6助攻，普里查德（Payton Pritchard）14分5籃板3助攻。

首節落後的綠衫軍，第二節迫使公鹿命中率僅33.3%，三分球更是9投0中，泰托姆和威廉斯合砍18分，甚至比對手單節得分還高，這讓綠衫軍半場結束反倒5分超前。

找到攻守節奏的塞爾蒂克持續在第三節加壓，防守端依然讓公鹿外線難以開展，而威廉斯則是和布朗又單節合拿20分，比分一下子拉開到16分；無力反擊的公鹿進入第四節只能任由對方肆虐，雙方差距擴大到20分以上。終場前2分鐘左右，雙方陸續將主力球員換下，比賽也提前畫下句點。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）26投10中拿下25分10籃板9助攻2抄截，連兩戰至少都抓下20個籃板；哈勒戴（Jrue Holiday）21投9中，獲得21分8助攻5籃板2抄截，洛培茲（Brook Lopez）15分10籃板3阻攻。

整場比賽公鹿三分球33投4中，反觀塞爾蒂克則是在布丹霍澤（Mike Budenholzer）放投的策略下，三分球55投22中，完全重傷害公鹿。

例行賽尾聲原本帶著健康狀態踏上衛冕之路的公鹿，沒想到卻在首輪第2戰就折損了鋒線大將米道頓（Khris Middleton），之後的比賽完全無法上場。這讓球隊戰力出現巨大缺口，即便和綠衫軍一路糾纏，最後還是慘敗淘汰。

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