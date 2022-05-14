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NBA／柯瑞關鍵三分 勇士淘汰灰熊闖西區冠軍戰

記者陳元廷／綜合外電報導
勇士以110：96淘汰灰熊。（美聯社）
勇士以110：96淘汰灰熊。（美聯社）

系列賽前5場都打替補，身為本季全隊唯一82場全勤的魯尼（Kevon Looney）13日重返先發，不但猛摘22籃板其中還包括價值連城11記進攻籃板，加上柯瑞（Stephen Curry）關鍵三分砲火，勇士就以110：96淘汰灰熊。

本場一掃遭禁賽陰霾與手感低潮，布魯克斯（Dillon Brooks）前2節砍18分，加上貝恩（Desmond Bane）第3節添10分助威，灰熊一路緊咬勇士不放。甚至末節6分55秒還握有2分超前，但接下來勇士接管比賽，發揮強隊本色。

勇士以110：96淘汰灰熊。（美聯社）
勇士以110：96淘汰灰熊。（美聯社）

維金斯（Andrew Wiggins）先飆三分回敬，又把握快攻灌籃。再來柯瑞也跳出來加入戰局，不但上演招牌急停三分，還搬出註冊商標遠射功夫。而勇士攻勢高潮也出現在魯尼連續拚下進攻籃板，湯普森（Klay Thompson）命中三分。

數據上，湯普森砍30分為全隊最高，柯瑞29分次之，維金斯添18分，勇士更完全宰制制空權，魯尼外還有格林（Draymond Green）抓16籃板，籃板數以70比44狂勝；2比4出局的灰熊以布魯克斯30分居首，貝恩挹注25分。此役莫蘭特（Ja Morant）仍因傷缺賽，柯爾（Steve Kerr）也續隔離無法執教。

勇士 柯瑞

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