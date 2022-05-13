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NBA／泰托姆轟46分力壓字母哥 塞爾蒂克逼進搶7

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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上一戰在主場丟掉拿聽牌勝黃金機會，塞爾蒂克13日面臨非贏不可壓力，也記取G5慘遭翻盤教訓，儘管18分領先一度被咬近到4分，所幸有泰托姆（Jayson Tatum）飆分加上隊友外線支援，終場以108：95逼進搶7大戰。

綠衫軍此役逮住公鹿第2節只拿17分搶佔領先，第3節在泰托姆獨攬13分情況下更擴大領先。不過衛冕軍不是省油燈，逐步展開反擊，末節前段更由安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍，打出11比1攻勢急起直追了上來。

但塞爾蒂克沒重蹈G5覆轍，及時穩住陣腳，泰托姆連拿10分擋住逆襲，而布朗（Jaylen Brown）與史馬特（Marcus Smart）輪番外線開火，讓系列賽將在第7戰重返波士頓進行。而泰托姆末節獨攬15分也力壓安戴托昆波所拿12分。

個人數據上，泰托姆狂轟46分，隊友布朗也添22分，前場戰犯史馬特也將功贖罪，有21分、7助攻演出；公鹿方面，安戴托昆波一枝獨秀，狂飆44分、20籃板，可惜其他人支援有限，哈勒戴（Jrue Holiday）獲17分已是次高。

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